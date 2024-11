ADRIANO CARDOSO Divulgação

Quais seus principais compromissos com a advocacia mineira, caso seja eleito?



Compromisso com a dignidade e valorização da advocacia. Nosso compromisso à frente da OABMG é trabalhar incansavelmente em prol da dignidade da advocacia, promovendo ações que permitam aos advogados e advogadas construir carreiras sustentáveis, com acesso às ferramentas necessárias para sua ascensão profissional. Para isso, investiremos em uma Escola de Advocacia voltada aos novos tempos, com cursos regulares de capacitação e reciclagem. Além disso, criaremos o Escritório do Empreendedor, visando promover ações concretas que incentivem os advogados a desenvolverem uma visão mais apurada de autodesenvolvimento e empreendedorismo, fundamentais para a prática advocatícia moderna.



Quais serão suas principais realizações como presidente da OAB/MG?



Nossa gestão será austera, focada no que realmente importa: o advogado. Não vemos a necessidade de gastos excessivos com estruturas físicas quando muitos advogados ainda enfrentam dificuldades em sua prática diária. Lutaremos para que cada advogado possa exercer a advocacia com dignidade e para que suas prerrogativas sejam respeitadas desde o início, mantendo um diálogo institucional construtivo e respeitoso com todos os atores do sistema de justiça. Defenderemos a participação dos órgãos de classe de outras carreiras nos cursos de formação e reciclagem, para que haja um entendimento mútuo e profundo da relevância das prerrogativas da advocacia como instrumento essencial de trabalho.



O que pretende implantar de diferente em relação a Caixa de Assistência (CAAMG)?



Além disso, nosso compromisso é devolver à Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) o papel de acolhimento e suporte à advocacia, afastando-a de interesses políticos e glamourizações. Queremos uma CAA que atenda, de fato, aqueles que mais precisam. Entre nossos projetos, está o auxílio à primeira infância, com a concessão de bolsas integrais para filhos de advogados que necessitam de apoio para dedicar-se à profissão, mediante o credenciamento de creches em todo o estado. Também fomentaremos, através da CAA, ferramentas para que jovens advogados possam dar os primeiros passos em suas carreiras com segurança e estrutura.



Uma frase que sintetizará sua atuação à frente da OAB/MG, caso seja eleito?



Chegou a vez dos advogados simples e desprovidos de sobrenomes conhecidos. Agora é a nossa vez. Venha fazer parte da maior virada política da OAB-MG.

Quais seus principais compromissos com a advocacia mineira, caso seja eleito?



Vou continuar o trabalho de valorização da advocacia mineira, iniciado pelo presidente Sérgio Leonardo na gestão 2022/2024. O respeito às prerrogativas, a defesa dos honorários e o fortalecimento do sentimento de pertencimento à instituição são compromissos que assumo para o próximo mandato. Também faremos um forte trabalho na área da inovação e tecnologia, da educação continuada e de continuidade da interiorização. Sou um advogado vindo do interior e, estando na capital, vou representar os mais de 140 mil profissionais inscritos no estado.



Quais serão as suas principais realizações como presidente da OAB/MG?



Vamos aprimorar aquilo que deu certo como o sistema de defesa das prerrogativas e a ampliação dos programas de capacitação e educação, por meio da Escola Superior de Advocacia. Mais do que isso, vamos desenvolver a primeira Procuradoria de Honorários do Brasil e continuar a construção e as reformas das sedes em todos os cantos de Minas.



O que pretende implantar de diferente em relação a Caixa de Assistência (CAAMG)?



A presença de uma mulher na presidência, pela primeira vez na história da CAA, será fundamental para mantermos o pioneirismo da entidade. A advogada Ângela Botelho continuará os projetos que se tornaram referência em todo o país, como telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein e os programas de inserção do jovem no mercado de trabalho: o certificado digital e o site profissional gratuito por um ano. Os auxílios assistenciais estatutários, de saúde física e mental, certamente, serão otimizados com a presença da Ângela Botelho na presidência da CAA.



Uma frase que sintetizará sua atuação à frente da OAB/MG, caso seja eleito?



A OAB-MG está no caminho certo. Com muito trabalho e dedicação vamos continuar a inovar, incluir e avançar em prol da advocacia mineira.

Quais seus principais compromissos com a advocacia mineira, caso seja eleito?



O primeiro compromisso é devolver a OAB para o advogado, para que seja uma instituição de fato transparente e que trabalhe para todos. Além disso, temos 11 propostas principais que elenco aqui: redução da anuidade em 30%, isenção de anuidade subsidiada, plano de saúde acessível de verdade, prestação de contas pública na OAB, orçamento participativo na OAB, cooperativa de crédito e fundo emergencial, fim da centrase, casa da mulher advogada, procuradoria de valorização dos honorários, renegociação de dativos e fortalecimento da defesa das prerrogativas.



Quais serão suas principais realizações como presidente da OAB/MG?



A democratização do orçamento da OAB, nos últimos 3 anos, a Ordem não devolveu as anuidades pagas em forma de benefícios reais para os advogados e advogadas, nossa gestão além da transparência de gastos vai inverter a lógica e todos vão poder opinar em como os recursos devem ser aplicados.



O que pretende implantar de diferente em relação a Caixa de Assistência (CAAMG)?



A renegociação dos planos de saúde dos advogados e advogadas é nossa prioridade na Caixa de Assistência, hoje o valor cobrado é altíssimo e precisa urgentemente ser revisto. Para além disso temos a criação da casa da mulher advogada para assistência e também uma preocupação grande com tratamentos para o bem estar mental dos colegas.



Uma frase que sintetizará sua atuação à frente da OAB/MG, caso seja eleito?



OAB para Todos, OAB para Você!

Menos privilégios, mais prerrogativas!