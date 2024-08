Gustavo Chalfun

Presidente da CAAMG -

Caixa de Assistência dos

Advogados de Minas Gerais

Da jovem advocacia à melhor idade. Da capital ao interior. Desde que assumimos a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), no início de 2022, buscamos formas de possibilitar que todos os profissionais inscritos na OAB-MG pudessem usufruir de algum programa, benefício ou iniciativa da CAAMG.



A pluralidade de realizações abrangeu as áreas da saúde e do bem-estar, do empreendedorismo, da educação continuada, da concessão de auxílios, da infraestrutura e tantas outras. Na saúde, idealizamos um benefício histórico: está à disposição de toda a advocacia do estado o pronto atendimento virtual do Hospital Israelita Albert Einstein.



Estamos falando de consultas médicas on-line e gratuitas, que podem ser acessadas 24 horas por dia, 7 dias por semana com comodidade e rapidez, pelo celular ou computador, onde estiver e quando precisar. Trata-se de uma vantagem tão significativa, que vale a pena destacar e repetir: concedemos acesso aos médicos de uma das maiores instituições de saúde mais reconhecidas do país.



Outros programas de saúde e bem-estar como o CAA Calmamente e o Personal CAA propiciaram acesso – também sem custos – às consultas psicológicas e a programas de treinamento esportivos individualizados. Até agosto de 2024, quase 4 mil atendimentos foram realizados no Calmamente; enquanto o número de treinamentos montados pelo educador físico do Personal CAA superou 3 mil solicitações.



Como forma de contribuir com os recém-inscritos no Sistema OAB, colocamos dois programas em prática: o Meu Primeiro Site, que concede um ano de site profissional gratuito e o Meu Primeiro Certificado, um ano de certificado digital em nuvem. Na área educacional, tantos outros avanços. O curso Falar e Escrever Direito, ministrado pela educadora Cíntia Chagas, foi elaborado com metodologia para atender às necessidades da classe. A forma adequada de utilizar os pronomes relativos, a regência verbal e conteúdo exclusivo sobre oratória e comportamento em reuniões são ensinamentos presentes na programação deste curso.



Os investimentos em infraestrutura nas subseções são recordes: 84 sedes foram construídas ou reformadas em todas as regiões do estado. A quantidade de Escritórios Compartilhados quase dobrou. Agora, mais de 30 unidades em todos os cantos de Minas estão estruturadas com salas para reunião, computadores conectados à internet de alta velocidade e espaços para treinamentos.



O viés estatutário da CAAMG, a concessão de auxílios para aqueles que passam por momentos de dificuldades de saúde e financeiras, alcançou 16.257 beneficiados em dois anos e meio de gestão. Ao todo, concedemos dez auxílios estatutários previstos no Regimento Interno da entidade. Vale lembrar que o kit acolhimento é recordista de solicitações: 4.065. Outro benefício, voltado essencialmente para as mulheres, o Auxílio Maternidade, segue como o segundo mais requerido, sendo concedido 3.050 vezes até agosto de 2024.



Outras duas novidades, a Isenção de Anuidade para Idosos e o Auxílio Violência Doméstica demonstram que estamos atentos às necessidades atuais e que agimos com velocidade para encontrar soluções que atendam a todos os inscritos na OAB-MG. E desse modo vamos seguir: sempre atentos aos anseios da classe e apresentando programas que fazem a diferença na vida da advocacia.