Tem gente que é raiz até no jeito de existir. De rebelde tem o pensar grande, longe de modismos e da vala comum. Na cultuada carreira profissional, então, muito esforço e empenho para fazer o melhor. Na vida corriqueira persiste o retumbar das baquetas: ser bom no que faz. Um caso típico é o do advogado João Batista Pacheco Antunes, 58 anos, atual presidente da Faculdade Milton Campos, presidente da Escola Brasileira de Direito (Ebradi), presidente da Ação Brasileira de Cidadania e Democracia (ABCD), presidente do escritório Pacheco Antunes & Carvalho e procurador jurídico geral da Ânima Educação, com 18 unidades de ensino no país, abrangendo cerca de 400 mil alunos.

Ele abriu a semana com uma agenda das mais concorridas no Rio Grande do Norte para tratar de seu assunto de cabeceira, a educação, na sua concepção, a verdadeira ferramenta de transformação pessoal e coletiva, inclusive num encontro com a governadora Fátima Bezerra, pois ali a Anima é proprietária da Universidade Potiguar. "A Anima é número um em aprovação na OAB. Seu foco está na qualidade do ensino", propagandeou. A Ebradi, emendou, com mais de 20 cursos de pós-graduação, conta com um timaço de jurisconsultos, dentre os quais Theodoro Agostinho, Flávia Piovesan, Francisco de Godoy Bueno, Humberto Theodoro Jr. e outros.



Autoridade das mais respeitáveis no campo educacional, João Batista sofre de um outro encantamento. Ele é vocalista de uma banda de rock. Isso mesmo! Põe seu gogó à disposição do mais elétrico dos ritmos, que seduz multidões. Seu delírio nas horas vagas passa pela música embalada por guitarras, baixo e bateria. "Ainda encontro tempo para cantar", explicou, com ensaios frequentes no estúdio montado em sua casa. Sua potente garganta é o destaque em uma banda com oito componentes, denominada Pink Led and Purple, numa referência às icônicas bandas Pink Floyd, Led Zeppelin e Deep Purple. O disco The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, a título de ilustração, não lhe sai da cabeça.



No mês de agosto o grupo de roqueiros se apresentou para um público de 3,5 mil pessoas no Jardim Canadá, nas comemorações de oito anos da Cervejaria Verace. Seus amigos conseguem escutar no seus roucos gorjeios um pouco de David Gilmour, Robert Plant e Ian Gillan. "Também gosto de música clássica", destacou, ressaltando que a formação erudita é fundamental para músicos de todas as idades e gostos.



Na ambiente doméstico, João Batista conta ainda com o apoio e a parceria de um talentoso time de coristas, mas na área do direito e da justiça. Sua esposa Andréia Álvares Andrade de Carvalho é procuradora do BDMG e as filhas Elisa e Isabella, também militantes na seara jurídica, pois ambas formadas em advocacia. João Batista atuou de goleiro por toda juventude, inclusive com passagem pelo América. Ele jura de pés juntos que não é mentira o episódio do frango que tomou em um gol de bicicleta aplicado pelo colega secundarista, hoje advogado, Décio Freire, no Colégio Loyola, presidente do conselho consultivo dos Diários Associados. "Acredite se quiser, ele era triatleta", confirmou.