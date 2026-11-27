Doces e bolos: pesquisa inédita revela horários favoritos no delivery
Levantamento da 99Food mostra que pedidos de bolo dominam a tarde e doces ganham à noite; domingo lidera com chocolate e brigadeiro no topo das escolhas
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Em qual dia e hora você mais sente vontade de comer doce? Pelo que descobriu levantamento inédito da plataforma de entrega 99Food, os pedidos dos brasileiros se concentram à noite e em fins de semana.
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O levantamento foi realizado entre abril e setembro de 2026 em 15 cidades: Belo Horizonte, São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, Manaus, Curitiba e Porto Alegre.
Os dados indicam que mais de 56% dos pedidos de bolo ocorrem no período da tarde, entre meio-dia e 18h. Já opções como brigadeiro, brownie e bombom têm consumo mais expressivo à noite, entre 18h e meia-noite, período que concentra quase 48% das solicitações.
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Os horários variam, mas existe um dia preferido para satisfazer o desejo de açúcar: o domingo lidera o volume semanal de consumo de bolos e doces, seguido por sábado e sexta-feira. Durante os finais de semana, a demanda registra até 39% mais pedidos em comparação aos dias úteis, motivada pela busca por uma “recompensa” após a rotina da semana.
Preferências dos consumidores
O sabor de bolo favorito para pedir no aplicativo é chocolate, somando mais de 21% do volume total. Leite Ninho e cenoura aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente, seguidos por morango e coco. Entre os doces tradicionais, o brigadeiro fica no topo da preferência nacional ao concentrar quase 20% das escolhas.
A lista com os cinco sabores de bolo mais pedidos inclui:
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chocolate
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leite Ninho
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cenoura
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morango
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coco/prestígio
O ranking dos doces favoritos reúne:
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brigadeiro
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brownie
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churros
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bombom
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Crescimento da demanda
Entre abril e setembro, a procura por itens açucarados cresceu no país. As vendas de bolo registraram alta superior a 51%, enquanto os doces tiveram avanço de quase 62%. Cerca de quatro em cada 10 usuários adquiriram produtos dessas categorias duas ou mais vezes.
São Paulo lidera a demanda nacional ao responder por 44% do volume de pedidos de doces e bolos, seguida por Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte e Recife. Já o maior ritmo de expansão percentual ocorreu em Manaus, com salto próximo a 90%.
A lista de cidades com mais pedidos de doces e bolos:
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São Paulo
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Rio de Janeiro
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Goiânia
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Belo Horizonte
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Recife
O ranking das cidades com maior crescimento reúne:
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Manaus (+87%)
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São Paulo (+52%)
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Curitiba (+48%)
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Fortaleza (+41%)
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Maceió (+39%)