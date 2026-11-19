Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O marmelo é uma fruta típica do final do verão e do início do outono no Brasil. Conhecido por suas propriedades nutricionais, o fruto costuma gerar dúvidas entre os consumidores na hora da compra, principalmente na hora de identificar se está suculento ou seco.

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Encontrar um marmelo suculento, crocante e que não trave na garganta exige atenção a detalhes técnicos. Muitas frutas compradas em feiras ou quitandas saem com o interior seco ou duras como pedra.

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Sinais para identificar a fruta de qualidade

O teste inicial para selecionar um marmelo maduro e cheio de líquido exige avaliar o peso. Frutas que pesam bastante em relação ao próprio tamanho contêm polpa preenchida e suculenta, enquanto unidades leves começaram a secar por dentro.

A coloração oferece outro indicativo essencial: os frutos devem perder as tonalidades de verde-escuro e atingir um amarelo-ouro completo. Quando aproximado do nariz, o marmelo maduro libera um aroma doce característico.

Ao pressionar a casca com o dedo, a fruta não deve parecer dura como pedra, mas apresentar uma firmeza viva que sustenta sua forma. A superfície não pode ter depressões, e a fina penugem precisa estar reduzida pela maturação.

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Manter a fruta na gaveta de legumes da geladeira evita a perda de umidade e conserva a textura suculenta por longo período.