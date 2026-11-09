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GASTRONOMIA

Alcachofras ganham um preparo curioso na dica de chef Michelin: azeite e uma hora no vapor fazem parte da técnica, mas há um detalhe importante antes de cozinhar

Técnica a vapor do chef Toño Rodríguez deixa a alcachofra macia, preserva todos os nutrientes e evita a oxidação na geladeira por mais tempo

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
09/11/2026 16:43

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Alcachofras ganham um preparo curioso na dica de chef Michelin: azeite e uma hora no vapor fazem parte da técnica, mas há um detalhe importante antes de cozinhar
Aprenda o preparo e os benefícios da alcachofra, um vegetal nutritivo cujo método de higienização a vapor é ensinado por chefs renomados crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

O chef Toño Rodríguez comanda a cozinha do restaurante La Era de los Nogales, situado em Sardas, pedania pertencente ao município de Sabiñánigo. O estabelecimento ostenta uma estrela Michelin conquistada pelo cozinheiro jacetano.

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Desde a chegada dessa distinção, Rodríguez consolidou perante o público amplo a admiração que já recebia de colegas de profissão e de clientes presentes em suas experiências gastronômicas anteriores.

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Mesmo elaborando pratos complexos no cardápio, o profissional mantém a preocupação de valorizar receitas tradicionais. Os conhecimentos acumulados ao longo de sua trajetória viabilizam a aplicação de técnicas precisas para aprimorar preparos clássicos do dia a dia.

Propriedades nutricionais da alcachofra

A alcachofra conta com dois calendários anuais de colheita: o primeiro período tem início no fim de outubro e prossegue até janeiro, enquanto o segundo ciclo decorre entre o final de março e o começo de junho.

Trata-se de um ingrediente saboroso e vantajoso para a culinária, apresentando atributos importantes para o organismo. A planta lidera o teor de fibras entre os vegetais habitualmente ingeridos.

Essa concentração fibrosa favorece o trânsito intestinal, retarda a taxa de absorção de açúcares pelo organismo e proporciona sensação de saciedade, elemento oportuno para a realização de dietas.

O alimento abriga de forma exclusiva a cinarina. Essa substância estimula ativamente a produção de bile, simplifica o processamento de gorduras durante a digestão e preserva a proteção do fígado.

Técnica de higienização no vapor

Para simplificar o manuseio culinário, Rodríguez indica o procedimento: "Para limpar alcachofras, não é preciso sofrer. Coloque-as em um saco com um pouco de azeite, exatamente como chegam da loja ou do campo."

A finalização requer controle de tempo e temperatura: “É preciso deixá-las no vapor por uma hora e cinco ou uma hora e dez minutos, a 95 graus, e as folhas se soltam sozinhas, perfeitas. Além disso, elas duram na geladeira sem oxidar. É maravilhoso.”

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Com essa metodologia, o ingrediente mantém um visual impecável e ganha mais suculência. Na região de Aragão predomina a variedade compacta e firme, fator que propicia um resultado ainda mais macio.


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