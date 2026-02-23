Chá de carqueja: descubra as propriedades que ninguém te contou

O chá de carqueja é bastante conhecido em diversas regiões do Brasil, principalmente em comunidades que mantêm o hábito de usar plantas medicinais no dia a dia. A bebida nasce do preparo das partes aéreas da planta Baccharis trimera, que apresenta sabor amargo e aroma marcante. Apesar de a receita ser popular em muitos lares, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre para que serve, como agir com segurança e quais são as principais propriedades dessa infusão.

Nos últimos anos, o interesse científico em torno do chá de carqueja cresceu muito. Pesquisadores avaliam possíveis efeitos sobre o fígado, o sistema digestivo e o controle da glicemia. Ao mesmo tempo, o consumo segue fortemente influenciado pela tradição, transmitida entre gerações. Por isso, entender melhor as características da planta, seus usos mais citados e as precauções recomendadas ajuda a usar a carqueja de forma mais responsável e informada.

O que é a carqueja e por que o chá é tão utilizado?

A carqueja é uma planta nativa da América do Sul. As pessoas encontram essa espécie com facilidade em áreas de campo e em pontos de venda populares. Muitas feiras, mercados e farmácias de produtos naturais oferecem a planta seca. As pessoas geralmente preparam o chá de carqueja por infusão ou decocção dos ramos finos e segmentados, que apresentam um gosto amargo marcante. Além disso, esse amargor se relaciona com possíveis ações sobre o aparelho digestivo.

Tradicionalmente, as pessoas usam o chá de carqueja como apoio em quadros de digestão lenta. Assim, muitas recorrem à bebida diante da sensação de estufamento após as refeições e de desconfortos gástricos leves. Em algumas regiões, as pessoas também associam o consumo a práticas de limpeza do organismo. Esse termo popular costuma descrever possíveis efeitos sobre fígado e intestino. Ainda que tais usos apareçam com frequência no dia a dia, a orientação reforça sempre o chá como recurso complementar, e não como substituto de tratamentos médicos.

chá – depositphotos.com / TarasMalyarevich



Quais são as principais propriedades do chá de carqueja?

A palavra-chave mais pesquisada em relação à planta costuma ser propriedades do chá de carqueja, especialmente quando o tema envolve fígado, digestão e controle de gordura no sangue. Estudos com extratos da carqueja identificam compostos como flavonoides e saponinas. Esses componentes podem exercer ação antioxidante e anti-inflamatória. Desse modo, essas substâncias ajudam a explicar por que muitos pesquisadores citam a planta em trabalhos sobre proteção hepática e metabolismo.

No campo digestivo, muitas pessoas associam a carqueja a um possível efeito colerético. Em outras palavras, a planta pode estimular a produção de bile e, assim, favorecer o processamento de gorduras durante a digestão. Além disso, alguns relatos descrevem propriedades que podem colaborar com a redução de gases e com a sensação de peso abdominal. Em paralelo, alguns estudos também investigam a relação entre o chá de carqueja e o controle da glicemia. Esses trabalhos sugerem um potencial benefício auxiliar para pessoas com alterações no metabolismo da glicose. No entanto, o uso precisa sempre integrar um plano de cuidado mais amplo, definido por profissionais de saúde.

Outro ponto frequentemente mencionado envolve o possível efeito hepatoprotetor, ou seja, de proteção ao fígado. A literatura científica indica que extratos da planta podem reduzir danos oxidativos em células hepáticas em modelos experimentais. Ainda assim, a comunidade científica ainda avalia como esses achados se traduzem para o uso cotidiano do chá. Portanto, essa incerteza reforça a necessidade de cautela e de acompanhamento especializado em situações de doença hepática.

Como preparar e consumir o chá de carqueja com segurança?

O preparo do chá de carqueja geralmente segue um padrão simples. Contudo, alguns cuidados garantem melhor qualidade para a bebida. As pessoas devem usar ramos secos de fontes confiáveis, para evitar contaminações e misturas com outras espécies. A quantidade mais comentada em receitas tradicionais é de 1 a 2 colheres de sopa da planta para cerca de 200 a 250 ml de água. Essa medida pode variar conforme a orientação profissional e a sensibilidade individual ao sabor amargo.

Esquentar a água até o início da fervura. Adicionar a carqueja (ramos ou folhas secas) e apagar o fogo. Tampar o recipiente e deixar em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coar e consumir morno ou em temperatura ambiente.

As pessoas costumam ingerir o chá de carqueja antes das refeições principais, quando buscam auxílio para a digestão. Ainda assim, é importante respeitar limites de quantidade e de duração de uso. Em geral, a orientação recomenda que o consumo não se prolongue por muitos dias sem avaliação profissional. Isso ocorre porque o excesso de qualquer planta medicinal pode gerar efeitos indesejados. Muitas pessoas misturam o chá com açúcar, mel ou adoçante, principalmente para amenizar o amargor. No entanto, essa escolha precisa considerar condições de saúde como diabetes ou dietas específicas.

Quem deve tomar cuidado com o chá de carqueja?

Apesar da fama de planta natural e amplamente conhecida, o chá de carqueja exige atenção em grupos específicos. Gestantes, pessoas em fase de amamentação, crianças e indivíduos com doenças hepáticas ou renais diagnosticadas precisam conversar com profissionais de saúde antes de consumir a bebida com frequência. Isso também vale para quem faz uso contínuo de medicamentos. Em muitos casos, podem ocorrer interações entre princípios ativos da planta e fármacos prescritos.

Pessoas com doenças do fígado em acompanhamento médico.

Indivíduos com pressão baixa, devido ao potencial efeito vasodilatador descrito em alguns estudos.

Pacientes em uso de remédios para diabetes ou hipertensão.

Gestantes e lactantes, pela falta de dados robustos de segurança.

Em caso de sinais como mal-estar persistente, náusea intensa, dor abdominal forte ou reações alérgicas após o consumo do chá, a recomendação indica suspender o uso e buscar orientação médica. Dessa forma, o chá de carqueja permanece como um recurso fitoterápico tradicional. As pessoas podem considerar esse recurso em contextos específicos, desde que integrem o uso em um cuidado mais amplo, com acompanhamento profissional e informação adequada sobre propriedades, limites e possíveis riscos.