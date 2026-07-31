Confira a agenda gastronômica do fim de semana na Grande BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O próximo fim de semana (1 e 2 de agosto) está recheado de eventos gastronômicos espalhados por Belo Horizonte e região. Apaixonados por comer e beber vão, sem dúvidas, ser agradados pela programação saborosa dos próximos dias. Aqui, você descobre qual programa mais tem a ver com você.

Fartura em Nova Lima

No sábado e no domingo (1 e 2 de agosto), será realizada a quarta edição do Festival Fartura Nova Lima. Além de uma programação cultural que conta com a presença de Fernanda Takai, o evento tem nomes de peso no quesito gastronomia.

Nas cozinhas ao vivo, por exemplo, as estrelas são: Elia Schramm, à frente de três estabelecimentos cariocas, inclusive o Babbo Osteria, recomendado pelo Guia Michelin; Wanderson Medeiros, do restaurante Picuí, em Maceió; Sinval Espírito Santo, professor de gastronomia e proprietário do Tibo Cucina ; Midiã Oliveira, do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC); Américo e Mirtes Piacenza, filho e mãe à frente da Cantina Piacenza, no Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital mineira; Ornela Matos, chef de BH; e Naiara Faria, do La Palma, casa na Região da Pampulha.

Dentre os restaurantes participantes, a diversidade também é grande. A operação da Taberna Baltazar será comandada por Flávia e Teresa Baltazar (mãe e filha, respectivamente). A clássica porção de bolinho de bacalhau (R$ 35) e o joelho de porco com batatas portuguesas (R$ 50) são exemplos do que encontrar por lá.

Do restaurante Osso, do chef Djalma Victor, se destaca o pastel de leitão (R$ 50) e o baby beef angus na chapa com batata frita (R$ 55). Da Maffille, de Fernando Bebber, o pão de alho feito com ciabatta, alho confitado, muçarela, requeijão, queijo meia cura, cream cheese e salsinha (R$ 40) promete ser surpreendente.

A Cozinha Santo Antônio, da chef Juliana Duarte, também vai marcar presença no Fartura em Nova Lima. Ela leva, inclusive, um dos grandes sucessos da casa: a empadinha de queijo (R$ 15, a dupla). De principal, uma boa pedida é o também famoso arroz de pato (R$ 50).

Do chef Zito Cavalcante, o Faísca vai levar, entre outros, uma porção de polenta de bacalhau frita com maionese de bacalhau e alho frito (R$ 42). Já no menu do Bistrôteco, de Janine Rocha, chama a atenção o angu cremoso de milho verde com muçarela, ragu de boi e porco, almeirão, torresmo e cebolinha (R$ 46).

Os amantes de milho vão poder se deliciar com o milho no copo (R$ 20) com, por exemplo, manteiga e bacon ou cebola e salsa da Milho Mágico.

Para fechar com chave de ouro, o evento ainda vai contar com sorvetes da Alento Sorvetes Artesanais e pipocas em diferentes sabores da Grãos de Alegria.

Serviço

Sábado (1/8), das 10h às 20h

Domingo (2/8), das 10h às 18h

Avenida Princesa Diana, 55, Lagoa dos Ingleses, Nova Lima (Espaço Csul)

Tanabata Matsuri

Também no próximo sábado e domingo (1 e 2/8), Belo Horizonte recebe um evento dedicado à cultura japonesa: o 5º Tanabata Matsuri. No primeiro dia, a programação das 11h às 19h30 toma conta da área externa do Shopping Minascasa, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste da capital mineira. No domingo, o festival é deslocado para o Mercado Central, no Centro da cidade, a partir das 10h.

Para os amantes de culinária, a melhor notícia é a presença do Chef César Yukio, vencedor da 1ª edição do MasterChef Confeitaria, autor do livro "Do Mundo ao Japão", proprietário da Hanami Confeitaria, em São Paulo, e referência em confeitaria Yogashi – que une técnicas ocidentais a ingredientes japoneses. Ele vai vender seus doces e ainda ministrar uma oficina.

Serviço



Sábado (1/8), das 11h às 19h30

Avenida Cristiano Machado, 3411, Ipiranga

Domingo (2/8), a partir das 10h

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link

10 anos OOP Café

No próximo sábado (1/8), a cafeteria OOP Café vai celebrar dez anos de portas abertas. O evento, que vai acontecer na loja na Savassi entre 9h e 19h, vai contar com programação musical e, claro, surpresas no menu.

O cardápio que celebra uma década vai contar com itens como o queijo quente com pastrami, bolo de manga, torta de prestígio, etc.

Serviço



Sábado (1/8), das 9h às 19h

Rua Fernandes Tourinho, 149, Savassi

Sabores que transformam

No domingo (2/8), o evento Sabores que Transformam vai movimentar o Bairro Alto Barroca, na Região Oeste de BH. A programação do festival realizado no baixio de um viaduto é composta por feira de produtos orgânicos, oficinas culinárias gratuitas, atrações musicais, espaço de convivência e atividades infantis. Serão servidos pratos de feijão-tropeiro, empanadas, pizzas, cocada, chopes e drinques para deixar a experiência ainda mais gostosa.

Serviço

Domingo (2/8), das 10h às 18h

Rua Contendas, 174, Alto Barroca (baixio do Viaduto da Avenida Amazonas com a Rua Silva Lobo)

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro