A poeta que serve versos e emociona clientes em restaurante de BH
Conheça o projeto que une gastronomia e poesia e transforma um simples jantar em uma experiência única; entenda como a iniciativa funciona
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Em uma quinta-feira na Cozinha Santo Antônio, em Belo Horizonte, a poeta Raquel Pedras se aproximou de uma mesa e abriu um livro de Adélia Prado. Após a leitura de um poema escolhido ao acaso, a cliente que a ouvia começou a chorar. Ela havia perdido a irmã no dia anterior e disse: "esse poema você acabou de ler é a minha irmã, eu tenho certeza".
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Raquel é declamadora e, toda quinta, circula entre as mesas do restaurante no bairro Santo Antônio perguntando aos clientes se desejam ouvir um poema. A proposta é oferecer poesia a quem foi ao local para jantar, o que ela considera um "desafio delicioso".
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Segundo a poeta, há situações em que ninguém está ouvindo, mas muitas pessoas já frequentam o espaço sabendo que encontrarão os versos.
Microfone aberto para o público
A experiência vai além da declamação. Com o microfone aberto, o público também participa. Um menino subiu ao palco pela primeira vez após Raquel escolher um poema para ele. Clientes também se apresentam, como uma esposa que leu para o marido e pessoas que compartilharam seus próprios poemas em voz alta pela primeira vez.
Raquel conta que já chorou diversas vezes ao acompanhar esses momentos, movida pela "vibração dos amigos quando a amiga tem a coragem de ir lá na frente e ler".
O projeto, chamado "Quinta dos Bons Encontros", foi idealizado por Raquel junto da chef Ju Duarte e da produtora Lena Cunha. Ju Duarte explica que a iniciativa é espontânea e existe pela crença na poesia "como um jeito de estar no mundo, de sair de noite e fazer o tempo parar diante das palavras".
Serviço
Quinta dos Bons Encontros
Data: toda quinta-feira
Horário: 19h
Local: Cozinha Santo Antônio - Rua São Domingos do Prata, 453 – Santo Antônio
Reservas: 31 98218-6427
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.