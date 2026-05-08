Festival Poesia no Centro volta a SP com nomes como Eileen Myles

A segunda edição do Festival Poesia no Centro acontece entre os dias 15 e 17 de maio de 2026, com programação principal gratuita no Teatro de Cultura Artística, em São Paulo. O evento é uma realização da livraria Megafauna em parceria com a Associação Livros no Centro e busca celebrar a produção poética contemporânea.

A programação reunirá cerca de quarenta nomes. Entre os confirmados estão a poeta gaúcha Mar Becker, a cantora e compositora Ana Frango Elétrico, a vencedora do prêmio Jabuti Cida Pedrosa, o tradutor e poeta Paulo Henriques Britto, além de Henrique Marques Samyn e Amara Moira.

Programação principal

O palco principal do festival, no Cultura Artística, receberá 13 encontros, incluindo debates, leituras e performances. A identidade visual desta edição foi criada pelo poeta concretista Augusto de Campos. Toda a programação é gratuita, com ingressos que devem ser retirados pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local.

O festival mantém o espaço Megafone, dedicado a leituras de poetas selecionados através de uma chamada pública que, neste ano, recebeu mais de 160 inscrições. Uma novidade para 2026 é o eixo "Poesinha", com atividades voltadas para o público infantil.

Circuito Poesia no Centro

Antes do evento principal, entre 4 e 14 de maio, acontece o "Circuito Poesia no Centro". A programação se espalha por onze espaços culturais parceiros, incluindo livrarias e museus, com oficinas, lançamentos e debates que aquecem a cidade para os dias de festival.

Edição anterior e itinerância

Após as datas em São Paulo, o festival terá uma edição itinerante em Brasília, no dia 18 de maio, na Livraria Platô. A primeira edição do evento, realizada em 2025, consolidou-se no calendário cultural da cidade e reuniu mais de 90 autores.

Programação

Circuito

04 e 05/05

18h às 20h – Livraria Expressão Popular - oficina: Poesia e ação política, com Isabela Benassi e Helena Zelic

05 e 07/05

19h30 às 21h - Livraria Ponta de Lança - oficina: Poética Plaquetária, com Lilian Sais e Bruno Eliezer

05 a 14/05

18h às 21h - Sesc 24 de maio - residência artística: Armações da Neca, com Amara Moira, Ave Terrena e Leonarda Glück

06/05

19h às 21h30 - Museu da Diversidade Sexual - oficina: Negociar em versos a contradição, com Maria Isabel Iorio

09/05

10h às 14h - Museu da Língua Portuguesa - caminhada: Trilhas escritas: oficina andarilha de haikai em São Paulo, com Reynaldo Damazio e Tarso de Melo

11h - Livraria Simples - apresentação: Cantar Poemas, com Bruna Lucchesi, Gustavo Galo, Júlia Rocha e alunos do CEDO

11h - Museu Judaico de São Paulo - encontro: Escrever o corpo, escrever o mundo: leituras de Adrienne Rich e Hélène Cixous, com Paloma Vidal, Tatiana Eskenazi e Tatiana Nascimento

14h às 17h - Museu Judaico de São Paulo - oficina: As pequenas virtudes: oficina de poesia, com Júlia de Carvalho Hansen

15h - Livraria Martins Fontes | Vila Nova - leitura: Exercício de ser criança, com Zenaide Denardi

12/05

19h - Livraria Barrilete - encontro: Todavía cantamos: uma cronologia da poesia de arquibancada sudaca, com Luiza Romão e Matias Pinto

12 a 14/05

18h30 às 21h30 - CPF Sesc - oficina: Poesia e Poeta: traduzir como quem escreve, com Lahya Aukongo e Matheus Guménin Barreto

13/05

19h - Biblioteca Mario de Andrade - sarau: Poetas Hoje, com Chacal, Dinha, Elizandra Souza, Luz Ribeiro, Maria Isabel Iorio, Mel Duarte, Natasha Felix e Stephanie Borges

Programa Palco – Auditório Cultura Artística

15/05

16h - Preciso viver em dobro - Eileen Myles conversa com Angélica Freitas e Fernanda Mena

18h - Ninho para quero-quero e sabia - Alice Sant’Anna e Sylvio Fraga conversam com Luiza Leite

20h - Quem mais calaria sirenes? - Leituras e performances de BUHR e Luiza Romão

16/05

11h - A alvenaria do mundo - Henrique Marques Samyn e Paulo Henriques Britto conversam com Paulo Werneck

14h - Armações da Neca - Performance de Amara Moira, Ave Terrena e Leonarda Glück

16h - Um modo de escavar - Guilherme Gontijo Flores e Tatiana Faia conversam com Dirceu Villa

18h - A marcha das cordilheiras - Raúl Zurita conversa com Francesca Cricelli e Joca Reiners Terron

20h - Exercícios de especulação - Leituras e performances de Ana Frango Elétrico + Juliana Perdigão + Negro Leo/ Natasha Felix + Romulo Alexis

17/05

11h - Ínsulas e Sertões - Cida Pedrosa e Dalila Teles Veras conversam com Tarso de Melo

14h - O que quer esta língua - Flora Lahuerta e Ricardo Domeneck conversam com Schneider Carpeggiani

16h - Os trens que vão para longe - Leituras e performances de Egana Djabbarova e Lahya Aukongo conversam com Jess Oliveira

18h - De quem são essas cartas? - Alberto Martins e Paula Abramo conversam com Prisca Agustoni

20h - É o beat do nosso coração - Leituras e performances de Mar Becker/ Tatiana Nascimento + Achiles Luciano

Programa Megafone

15/05

21h - Daniel Minchoni (a convite), Celsim, Leo Nunes, Flora Sandyá, Nina Horikawa

João Ricardo Dias, Jailma Paixão, Leo Gaede, Renata Iacovino, Izabela Costa

16/05

15h – Stephanie Borges (a convite), Danila Gonzaga, Dilson Branco, Vitor Mateus da Silva, Guilherme Silveira, Angelo Asson, Caju Lopes

17h – Janaú (a convite), Guilherme Zarvos (participação especial), Luli Lima, Julia Pedreira, Fábio Pinheiro, Renata Paccola, Victor Farias

19h – Mel Duarte (a convite), Mercedes Sonsa, Julia Bac, gablônia, Milena Martins Moura, zé Eduardo, BECCA LUZ

21h – Isabelly Moreira (a convite), Daniel Farias, Ana Luiza Rigueto, Téia Porto, Frederico Nercessian, Pedro Cassel, André Santa Rosa, Senhorita Barros, Paulo Henrique Passos

17/05

15h – Jr. Bellé (a convite), Caroles, Vanessa Valentim, Stephanie Fernandes, arthú athol de l’arena, Vitor Hedone Amaral, Marília Librandi

17h – Óscar Pablo (a convite), Ravel Machado, Brunno Felype, Jessi Fuller Fields, Lígia Villaron, Gabriel Sanpêra, Natália Matos

19h – mathý (a convite), Laura Conceição, Diego Rbor, Tiago Mine, Matheus Fachine, Dante Christófaro, Lua Negrão

21h - Antonio Marinho (a convite), Analu, Clara L’avenir, Paulo Raviere, Veado Poeteiro, Samir Gid, Fernanda Vivacqua, Luiza Nobre, Charlie Gustavo, Rei Jorge

Programa Poesinha

16/05

11h - Oficina de Dança e Poesia para Crianças com Isabel Ramos Monteiro

17/05

11h - Lê Pra Mim com Leo Gandolfi

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.