Até no delivery de comida, Brasil pede Endrick em campo

No Brasil não se fala em outra coisa: o nome do jogador Endrick está na boca do povo. Segundo o Google Trends, na última semana, a busca por “Por que o Endrick não está jogando?” cresceu mais de 3.500%. Atenta às conversas de seus consumidores e parceiros, a 99 e 99Food transformaram o clamor em uma ação promocional que une futebol, entretenimento e conveniência.

Para entrar no clamor e clima da torcida, a 99, que reúne soluções de mobilidade, entregas, delivery e serviços financeiros, realiza nesta sexta-feira (19), durante o dia todo, a campanha nacional “O Brasil está pedindo, a 99 vai entregar”.

A mecânica é simples: os consumidores que fizerem pedidos nas categorias de mobilidade, 99Entrega e 99Food e forem atendidos por parceiros chamados Endrik, Hendrick, Endrique ou Hendrique receberão R$99 em cupons. Os parceiros com nomes homônimos, de acordo com o regulamento disponibilizado na plataforma, também receberão R$ 99 na 99Pay, conta digital da plataforma, basta completar 3 corridas nesta sexta-feira com entrega de itens, comida ou corrida.

A campanha será divulgada nos canais digitais da 99, incluindo vídeos nas redes sociais, banners e notificações dentro do aplicativo para usuários e parceiros. A amplificação contará ainda com conteúdos produzidos por criadores e influenciadores, como Banca Digital e Fred Bruno.

“Nossa ideia é trazer um tom leve e bem-humorado. A iniciativa nos aproxima ainda mais dos assuntos que movimentam o dia a dia das pessoas, conectando tudo o que oferecemos: mobilidade, entregas, conta digital e delivery de comida”, destaca Ana Verroni, CMO da 99.

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*Os valores serão creditados até quarta-feira (24/6) com todas as comunicações sendo realizadas dentro do aplicativo da 99.

