Panqueca de travessa na air fryer: a receita que vai salvar seu café

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Preparar uma refeição rápida e saborosa para o café da manhã ou lanche da tarde pode ser simples. É o caso de fazer panqueca. A receita abaixo rende duas porções e fica pronta em apenas 30 minutos, combinando praticidade com um resultado delicioso. Confira o passo a passo, divulgado pela Qualy.

Ingredientes

1 ovo (50g)

2 colheres (sopa) de açúcar (25g)

2 colheres (sopa) de margarina sem sal derretida (20g)

½ xícara (chá) de leite (120ml)

¾ xícara (chá) de farinha de trigo (110g)

1 colher (chá) de fermento em pó (7g)

¼ xícara (chá) de morangos fatiados (40g)

¼ xícara (chá) de fatias de banana prata (30g)

1 colher (sopa) de gotas de chocolate amargo (15g)

Margarina sem sal para untar o refratário

Mel para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o ovo e o açúcar. Misture bem com um batedor de arame até obter uma mistura homogênea. Adicione a margarina já derretida e, em seguida, acrescente o leite.

Leia Mais

Incorpore a farinha de trigo aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente para integrá-lo à massa.

Unte um refratário que caiba na sua air fryer com margarina e despeje a massa. Distribua as frutas picadas e as gotas de chocolate por cima da superfície.

Leve para assar na air fryer preaquecida a 140°C por um período de 12 a 15 minutos. Se preferir usar o forno convencional, asse em temperatura média por aproximadamente 20 minutos. Sirva a panqueca ainda quente, regada com mel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.