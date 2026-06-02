Panqueca de travessa na air fryer: a receita que vai salvar seu café
Aprenda a fazer um prato rápido, fofinho e delicioso em apenas 30 minutos; perfeito para surpreender a família com praticidade e muito sabor
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Preparar uma refeição rápida e saborosa para o café da manhã ou lanche da tarde pode ser simples. É o caso de fazer panqueca. A receita abaixo rende duas porções e fica pronta em apenas 30 minutos, combinando praticidade com um resultado delicioso. Confira o passo a passo, divulgado pela Qualy.
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Ingredientes
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1 ovo (50g)
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2 colheres (sopa) de açúcar (25g)
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2 colheres (sopa) de margarina sem sal derretida (20g)
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½ xícara (chá) de leite (120ml)
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¾ xícara (chá) de farinha de trigo (110g)
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1 colher (chá) de fermento em pó (7g)
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¼ xícara (chá) de morangos fatiados (40g)
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¼ xícara (chá) de fatias de banana prata (30g)
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1 colher (sopa) de gotas de chocolate amargo (15g)
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Margarina sem sal para untar o refratário
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Mel para servir
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o ovo e o açúcar. Misture bem com um batedor de arame até obter uma mistura homogênea. Adicione a margarina já derretida e, em seguida, acrescente o leite.
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Incorpore a farinha de trigo aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente para integrá-lo à massa.
Unte um refratário que caiba na sua air fryer com margarina e despeje a massa. Distribua as frutas picadas e as gotas de chocolate por cima da superfície.
Leve para assar na air fryer preaquecida a 140°C por um período de 12 a 15 minutos. Se preferir usar o forno convencional, asse em temperatura média por aproximadamente 20 minutos. Sirva a panqueca ainda quente, regada com mel.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.