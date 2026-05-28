Marília Pizzeria anuncia fechamento depois de 24 anos
Mais uma casa belo-horizontina comunica aos clientes o fim das operações em junho
Belo Horizonte recebe a triste notícia do fechamento de mais um restaurante. Na última semana, o Florestal, da chef Bruna Martins, comunicou o fim do negócio aos clientes. Nesta quinta-feira (28/5) foi a vez da Marília Pizzeria, tradicional restaurante e pizzaria no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, fazer este anúncio.
Segundo o comunicado publicado nas redes sociais da casa, as operações serão finalizadas no fim de junho. O texto agradece os clientes e rememora pontos altos dos 24 anos de história. “O Marília sempre foi mais do que uma pizzaria. Foi palco de conexões, risadas, música, sabores e pessoas inesquecíveis. E nada disso teria sido possível sem cada cliente, colaborador, parceiro e amigo que caminhou conosco ao longo dessa jornada”, enfatiza a mensagem.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima