MAIS UM ADEUS

Marília Pizzeria anuncia fechamento depois de 24 anos

Mais uma casa belo-horizontina comunica aos clientes o fim das operações em junho

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
28/05/2026 16:16

Depois de quase 25 anos, a Marília Pizzeria vai fechar as portas
Depois de quase 25 anos, a Marília Pizzeria vai fechar as portas

Belo Horizonte recebe a triste notícia do fechamento de mais um restaurante. Na última semana, o Florestal, da chef Bruna Martins, comunicou o fim do negócio aos clientes. Nesta quinta-feira (28/5) foi a vez da Marília Pizzeria, tradicional restaurante e pizzaria no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, fazer este anúncio.

Segundo o comunicado publicado nas redes sociais da casa, as operações serão finalizadas no fim de junho. O texto agradece os clientes e rememora pontos altos dos 24 anos de história. “O Marília sempre foi mais do que uma pizzaria. Foi palco de conexões, risadas, música, sabores e pessoas inesquecíveis. E nada disso teria sido possível sem cada cliente, colaborador, parceiro e amigo que caminhou conosco ao longo dessa jornada”, enfatiza a mensagem.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

