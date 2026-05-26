Dia do Hambúrguer: como conseguir um sanduíche grátis e batata por R$ 1
T.T. Burger vai premiar os 100 primeiros clientes com hambúrgueres gratuitos na próxima quinta (28/5); no sábado (30/5), batatas serão vendidas a R$ 1
compartilheSIGA
Antes do Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado na próxima quinta (28/5), trazemos uma boa notícia: vai ter sanduíche gratuito para clientes pontuais. A ação da rede T.T. Burger, do aclamado chef Thomas Troisgros, vai distribuir, para os primeiros 100 clientes a chegarem às lojas antes das 12h na quinta, o clássico hambúrguer da casa (intitulado T.T. Burger) – feito com pão, carne, queijo meia-cura, tomate, alface, picles de cebola roxa e molho T.T.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a hamburgueria tem duas unidades: uma no Carmo, Região Centro-Sul de BH; e outra no Vila da Serra, em Nova Lima. As duas casas participam da ação do Dia Mundial do Hambúrguer.
Leia Mais
Dia da Batata
E como se não bastasse, no próximo sábado (30/5), celebra-se o Dia da Batata Frita. Por isso, o T.T. Burger vai oferecer o acompanhamento por apenas R$ 1 para quem comprar o hambúrguer T.T. Burger na data.
Serviço
(Unidade Carmo)
Rua Andaluzita, 13, Carmo
De domingo a quinta, das 12h à 0h
Sexta e sábado, das 12h às 02h
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
(Unidade Vila da Serra)
Alameda Oscar Niemeyer, 1369, A, Vila da Serra
De domingo a quinta, das 12h à 0h
De sexta e sábado, das 12h às 02h