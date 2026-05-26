Assine
overlay
Início Degusta
OPORTUNIDADE

Dia do Hambúrguer: como conseguir um sanduíche grátis e batata por R$ 1

T.T. Burger vai premiar os 100 primeiros clientes com hambúrgueres gratuitos na próxima quinta (28/5); no sábado (30/5), batatas serão vendidas a R$ 1

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
26/05/2026 19:07

compartilhe

SIGA
×
Serão distribuídos 100 sanduíches por unidade em BH na ação promocional do T.T. Burger
Serão distribuídos 100 sanduíches por unidade em BH na ação promocional do T.T. Burger crédito: Alex Woloch/Divulgação

Antes do Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado na próxima quinta (28/5), trazemos uma boa notícia: vai ter sanduíche gratuito para clientes pontuais. A ação da rede T.T. Burger, do aclamado chef Thomas Troisgros, vai distribuir, para os primeiros 100 clientes a chegarem às lojas antes das 12h na quinta, o clássico hambúrguer da casa (intitulado T.T. Burger) – feito com pão, carne, queijo meia-cura, tomate, alface, picles de cebola roxa e molho T.T.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a hamburgueria tem duas unidades: uma no Carmo, Região Centro-Sul de BH; e outra no Vila da Serra, em Nova Lima. As duas casas participam da ação do Dia Mundial do Hambúrguer.

Leia Mais

Dia da Batata

E como se não bastasse, no próximo sábado (30/5), celebra-se o Dia da Batata Frita. Por isso, o T.T. Burger vai oferecer o acompanhamento por apenas R$ 1 para quem comprar o hambúrguer T.T. Burger na data. 

Serviço

(Unidade Carmo)
Rua Andaluzita, 13, Carmo
De domingo a quinta, das 12h à 0h
Sexta e sábado, das 12h às 02h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(Unidade Vila da Serra)
Alameda Oscar Niemeyer, 1369, A, Vila da Serra
De domingo a quinta, das 12h à 0h
De sexta e sábado, das 12h às 02h

Tópicos relacionados:

hamburguer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay