Pizza, hot-dog e mac'n'cheese: Nova York chega à Savassi no próximo domingo
Comidas de rua dos Estados Unidos e especialmente de Nova York compõem o menu da Angela's, pizzaria que promove um evento na rua neste domingo (24/5)
No próximo domingo (24/5), entre as 11h e as 21h, o Angela's Pizza Bar, pizzaria recém-inaugurada na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai promover um evento focado em comidas de rua típicas estadunidenses. A casa é especializada em pizzas no estilo nova-iorquino, de massa bem fininha e perfeitas para comer com as mãos.
No dia do evento, no entanto, o cardápio é excepcional – apesar de contar com alguns clássicos. “Tivemos a ideia de trazer outros clássicos da cozinha de rua da cidade, afinal, o nosso estilo de pizza é nova-iorquino, de massa mais crocante e de 50cm”, explica Henrique Benerick, diretor criativo da marca.
As tradicionais fatias de pizza da casa serão vendidas em quatro sabores (a partir de R$ 18): muçarela, pepperoni, marguerita e frango assado com catupiry. O cliente pode compor a combinação com “extras” de molho ranch, stracciatella, parmesão ou mel apimentado.
As pizzas “minis” (de 15cm) serão vendidas nos sabores muçarela (R$ 20), pistache (R$ 15) e Nutella (R$ 15). Hot-dog americano (com ketchup e mostarda) no pão brioche (R$ 20) também compõe as opções. Para quem ama massa, uma boa pedida é o famoso macarrão com queijo (mac'n'cheese, para os anglófonos), que será comercializado por R$ 35, ou o também clássico penne alla vodca (R$ 35).
Burrata de búfala com borda de pizza, tomatinhos e pesto (R$ 65) e buffalo wings (asinhas de frango picantes) acompanhados de molho à base de gorgonzola (R$ 42) fecham as opções de comida.
Para acompanhar, serão vendidas opções de taça, meia garrafa e garrafa de vinho, além de chope e drinques prontos – Cosmopolitan, Fitzgerald e Negroni. Ah, e a música também vai ser inspirada na atmosfera nova-iorquina, com trilhas que vão do jazz ao hip-hop.