BH: confira a agenda gastronômica do fim de semana (16 e 17/5)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Com a chegada de mais um fim de semana, trazemos novamente uma seleção de eventos especiais para quem ama comer e beber. Desta vez, você descobre quatro programações completamente variadas mas saborosas na mesma medida. Veja:

Roberta Sudbrack no Elisa Café

Depois de comandar um jantar harmonizado do restaurante Trintaeum com a chef Ana Gabi Costa, Roberta Sudbrack chega a mais nova unidade do Elisa Café neste fim de semana (16 e 17/5). A cafeteria recém-inaugurada no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, vai receber a chef gaúcha para tardes despretensiosas – com a presença mais que bem-vinda de pets, inclusive.

O evento, que celebra cinco anos de Elisa Café, vai contar com sanduíches e o famoso bolo de chocolate com calda quente de Sudbrack. Aqui, os belo-horizontinos poderão ter contato com um outro lado tão potente na carreira da chef, das comidas de rua.

“Durante minha passagem pela cozinha da chef, eu vivi um momento de coordenar a abertura da casa de comida de rua, um novo conceito que trazia a informalidade com ingredientes selecionados, com comida de verdade. E esse sentimento de trazer a gastronomia de uma forma mais acessível a todos combina muito com a forma em que acreditamos no Elisa de construir a comunidade do café em BH, afinal, café também é alimento”, conta Ana Elisa Saldanha, proprietária do Elisa Café que trabalhou por anos na cozinha de Roberta Sudbrack.

Elisa Café

Rua Jornalista Djalma Andrade, 377 – Belvedere

16 e 17 de maio (sábado e domingo), a partir das 11h

Banto em Cores

Neste sábado, o Quintal Mandaknega, no Bairro Concórdia, Região Nordeste de BH, vai receber a experiência Banto em Cores. Pensada para ser uma homenagem ao Dia das Mães, ela consiste em uma oficina de pintura conduzida pelo artista-educador Gamba Martins e será acompanhada de comes e bebes preparados por Stanley Albano e pela equipe do Quintal Mandaknega.

Quintal Mandaknega

Rua Iguaçu, 732, Concórdia

A partir de R$ 190, o pacote individual (disponível no site)

16 de maio (sábado), a partir das 15h

Produtores e sabores mineiros



No próximo domingo (17/5), será realizada a 6ª edição do Made in Minas Gerais, evento que reúne produtores e sabores mineiros na Praça da Savassi. Sanduíche de carne de lata, pastel de angu, galinhada, arroz com pequi, carne serenada com mandioca e costelinha com angu e ora-pro-nóbis são alguns dos preparos que serão preparados por chefs de várias cidades de Minas.

O queijo, produto ícone do estado, vai ter protagonismo no evento. Produtores parceiros da Rota do Queijo de Minas de cinco regiões produtoras de queijo de Minas Gerais vão marcar presença na data.

Reforçando a importância dessa iguaria, a programação conta ainda com oficinas, uma palestra conduzida pela chef Ana Gabi Costa, do restaurante Trintaeum, e até o corte do que a organização do evento diz ser maior queijo de cabra produzido no Brasil (pela Di Capre, da Mantiqueira de Minas).

Made in Minas Gerais

Praça da Savassi

17 de maio (domingo), das 11h às 19h

O pão nosso de cada dia



Degustações, palestras e workshops são parte da programação da primeira feira internacional de panificação que acontece entre esta sexta e o próximo domingo (dias 15 e 16/5), no Centerminas Expo, no Bairro União, Região Nordeste de BH.

O evento é direcionado, sobretudo, a empresas (padarias e confeitarias) e fornecedores (de ingredientes, maquinário, embalagens e tecnologia); donos e funcionários de restaurantes, cafeterias, lanchonetes, pizzarias e buffets; além de estudantes e pessoas interessadas em gastronomia, confeitaria e panificação.

Feira Internacional de Panificação

Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495, União (Centerminas Expo)

De 15 a 17 de maio (sexta a domingo)

Sexta (15) e sábado (16), das 13h às 21h

Domingo (17), das 10h às 18h

Ingressos vendidos a R$ 50,00 por dia por pessoa, e R$ 70,00 para os três dias, disponíveis no site do evento.



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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro