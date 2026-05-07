Três receitas para fazer no almoço de Dia das Mães
De fettuccine com ragu a torta de maçã florida: veja receitas fáceis e saborosas para tornar a comemoração ainda mais inesquecível
compartilheSIGA
Com a aproximação do Dia das Mães, os preparativos para o almoço de domingo se intensificam. Para os filhos que desejam surpreender na celebração da data, preparar um cardápio caseiro que une sabor e praticidade é uma escolha para tornar o momento inesquecível.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As marcas Sadia, Perdigão e Qualy selecionaram receitas saborosas e fáceis de preparar para um menu completo, incluindo opções de prato principal e sobremesa para reunir a família.
Leia Mais
Fettuccine com ragu de linguiça calabresa
Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 4 porções
Ingredientes do ragu:
-
1 pacote de linguiça tipo calabresa sem pele (400g)
-
1 colher (sopa) de azeite
-
1 cebola média e 2 dentes de alho picados
-
1 cenoura pequena ralada
-
1 lata de tomate pelado
-
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
-
½ xícara (chá) de água
-
1 folha de louro e ervas secas (orégano ou tomilho)
-
Páprica defumada, sal e pimenta-do-reino a gosto
Ingredientes da massa e finalização:
-
1 pacote de fettuccine (500g)
-
Sal para a água do cozimento
-
½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
-
Salsinha fresca picada
Modo de preparo:
Para o ragu, processe a linguiça até obter uma consistência de carne moída. Em uma panela grande com azeite, refogue a linguiça até dourar. Adicione a cebola, o alho e a cenoura, refogando por mais alguns minutos.
Acrescente o tomate pelado, o extrato de tomate, a água, o louro e as ervas. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até o molho encorpar. Ajuste o sal e a pimenta.
Cozinhe o fettuccine conforme as instruções da embalagem. Antes de escorrer, reserve meia xícara da água do cozimento. Misture a massa diretamente na panela do ragu, adicionando a água reservada se necessário para ajustar a textura. Sirva com parmesão e salsinha.
Sobrecoxa com molho de laranja e arroz primavera
Tempo de preparo: 1h30
Rendimento: 4 porções
Ingredientes:
-
1 embalagem de sobrecoxa
-
3 colheres (sopa) de margarina
-
½ cebola pequena em cubos e 1 dente de alho picado
-
½ xícara (chá) de vinho branco
-
1 ½ xícara (chá) de suco de laranja e ½ xícara (chá) de água
-
2 colheres (sopa) de amido de milho
-
½ xícara (chá) de cenoura
-
½ xícara (chá) de pimentões variados em cubos
-
½ xícara (chá) de ervilhas
-
4 xícaras (chá) de arroz branco cozido
-
Sal, pimenta-do-reino e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Asse as sobrecoxas conforme as instruções da embalagem. Para o molho, derreta uma colher de margarina e refogue a cebola e o alho. Adicione o vinho e deixe evaporar um pouco. Junte o suco de laranja. Dissolva o amido na água, adicione à panela e mexa até engrossar. Tempere e reserve.
Para o arroz, derreta duas colheres de margarina e refogue a cenoura e os pimentões. Adicione a ervilha, o arroz cozido e misture. Tempere e finalize com salsinha. Sirva a sobrecoxa com o molho de laranja e o arroz primavera.
Torta de maçã florida
Tempo de preparo: 1h30 + 30 minutos de forno
Rendimento: 10 fatias
Ingredientes da massa:
-
1 xícara (chá) de margarina
-
¾ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
-
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
-
1 pitada de sal e 1 ovo
Ingredientes do creme:
-
1 xícara (chá) de leite e ¼ xícara (chá) de açúcar
-
2 gemas, 2 colheres (chá) de amido de milho e ½ colher (sopa) de farinha
-
1 colher (chá) de canela em pó
-
½ lata de doce de leite cremoso
-
1 colher (sopa) de margarina
Ingredientes da calda e finalização:
-
500 ml de água, ¾ xícara (chá) de açúcar e suco de 1 limão
-
5 maçãs grandes fatiadas em lâminas finas
Modo de preparo:
Para a massa, bata a margarina com o açúcar. Adicione a farinha, o sal e o ovo, batendo até incorporar. Abra a massa, forre uma assadeira de fundo removível e leve ao freezer. Asse em forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos com grãos sobre papel-manteiga e depois por mais 10 minutos sem eles, até dourar.
Para o creme, ferva o leite com o açúcar. Bata as gemas com o amido e a farinha. Despeje o leite quente aos poucos, mexendo. Volte a mistura à panela com a canela e o doce de leite, cozinhando até engrossar. Fora do fogo, adicione a margarina. Leve à geladeira.
Para a calda, ferva a água com o açúcar e o limão. Mergulhe as lâminas de maçã na calda morna. Recheie a massa com o creme e distribua as maçãs da borda para o centro, formando uma flor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.