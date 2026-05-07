Assine
overlay
Início Degusta
CARDÁPIO ESPECIAL

Três receitas para fazer no almoço de Dia das Mães

De fettuccine com ragu a torta de maçã florida: veja receitas fáceis e saborosas para tornar a comemoração ainda mais inesquecível

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/05/2026 14:03 - atualizado em 07/05/2026 14:15

compartilhe

SIGA
×
Três receitas para fazer no almoço de Dia das Mães
Momentos de alegria e união familiar à mesa, inspirados pelas receitas do Dia das Mães para celebrar a data. crédito: FreePik

Com a aproximação do Dia das Mães, os preparativos para o almoço de domingo se intensificam. Para os filhos que desejam surpreender na celebração da data, preparar um cardápio caseiro que une sabor e praticidade é uma escolha para tornar o momento inesquecível.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As marcas Sadia, Perdigão e Qualy selecionaram receitas saborosas e fáceis de preparar para um menu completo, incluindo opções de prato principal e sobremesa para reunir a família.

Leia Mais

Fettuccine com ragu de linguiça calabresa

Fettuccine com molho de carne em travessa, queijo parmesão ralado, bloco de queijo e salada.
Celebre o Dia das Mães com o saboroso fettuccine com ragu de linguiça calabresa, prato principal ideal para a data festiva.Perdigão

Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 4 porções

Ingredientes do ragu:

  • 1 pacote de linguiça tipo calabresa sem pele (400g)

  • 1 colher (sopa) de azeite

  • 1 cebola média e 2 dentes de alho picados

  • 1 cenoura pequena ralada

  • 1 lata de tomate pelado

  • 2 colheres (sopa) de extrato de tomate

  • ½ xícara (chá) de água

  • 1 folha de louro e ervas secas (orégano ou tomilho)

  • Páprica defumada, sal e pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes da massa e finalização:

  • 1 pacote de fettuccine (500g)

  • Sal para a água do cozimento

  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

  • Salsinha fresca picada

Modo de preparo:

Para o ragu, processe a linguiça até obter uma consistência de carne moída. Em uma panela grande com azeite, refogue a linguiça até dourar. Adicione a cebola, o alho e a cenoura, refogando por mais alguns minutos.

Acrescente o tomate pelado, o extrato de tomate, a água, o louro e as ervas. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até o molho encorpar. Ajuste o sal e a pimenta.

Cozinhe o fettuccine conforme as instruções da embalagem. Antes de escorrer, reserve meia xícara da água do cozimento. Misture a massa diretamente na panela do ragu, adicionando a água reservada se necessário para ajustar a textura. Sirva com parmesão e salsinha.

Sobrecoxa com molho de laranja e arroz primavera

Duas sobrecoxas de frango douradas com molho e arroz primavera em prato branco.
A sobrecoxa com molho de laranja e arroz primavera é uma opção saborosa e prática para celebrar o almoço de Dia das Mães.Perdigão

Tempo de preparo: 1h30
Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

  • 1 embalagem de sobrecoxa

  • 3 colheres (sopa) de margarina

  • ½ cebola pequena em cubos e 1 dente de alho picado

  • ½ xícara (chá) de vinho branco

  • 1 ½ xícara (chá) de suco de laranja e ½ xícara (chá) de água

  • 2 colheres (sopa) de amido de milho

  • ½ xícara (chá) de cenoura

  • ½ xícara (chá) de pimentões variados em cubos

  • ½ xícara (chá) de ervilhas

  • 4 xícaras (chá) de arroz branco cozido

  • Sal, pimenta-do-reino e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Asse as sobrecoxas conforme as instruções da embalagem. Para o molho, derreta uma colher de margarina e refogue a cebola e o alho. Adicione o vinho e deixe evaporar um pouco. Junte o suco de laranja. Dissolva o amido na água, adicione à panela e mexa até engrossar. Tempere e reserve.

Para o arroz, derreta duas colheres de margarina e refogue a cenoura e os pimentões. Adicione a ervilha, o arroz cozido e misture. Tempere e finalize com salsinha. Sirva a sobrecoxa com o molho de laranja e o arroz primavera.

Torta de maçã florida

Torta de maçã florida em prato decorado, Qualy Vita, chá, flores e talheres em mesa amarela.
A torta de maçã florida, sugestão da marca Qualy, é a sobremesa perfeita para o almoço especial de Dia das Mães.Qualy

Tempo de preparo: 1h30 + 30 minutos de forno
Rendimento: 10 fatias

Ingredientes da massa:

  • 1 xícara (chá) de margarina

  • ¾ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

  • 1 pitada de sal e 1 ovo

Ingredientes do creme:

  • 1 xícara (chá) de leite e ¼ xícara (chá) de açúcar

  • 2 gemas, 2 colheres (chá) de amido de milho e ½ colher (sopa) de farinha

  • 1 colher (chá) de canela em pó

  • ½ lata de doce de leite cremoso

  • 1 colher (sopa) de margarina

Ingredientes da calda e finalização:

  • 500 ml de água, ¾ xícara (chá) de açúcar e suco de 1 limão

  • 5 maçãs grandes fatiadas em lâminas finas

Modo de preparo:

Para a massa, bata a margarina com o açúcar. Adicione a farinha, o sal e o ovo, batendo até incorporar. Abra a massa, forre uma assadeira de fundo removível e leve ao freezer. Asse em forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos com grãos sobre papel-manteiga e depois por mais 10 minutos sem eles, até dourar.

Para o creme, ferva o leite com o açúcar. Bata as gemas com o amido e a farinha. Despeje o leite quente aos poucos, mexendo. Volte a mistura à panela com a canela e o doce de leite, cozinhando até engrossar. Fora do fogo, adicione a margarina. Leve à geladeira.

Para a calda, ferva a água com o açúcar e o limão. Mergulhe as lâminas de maçã na calda morna. Recheie a massa com o creme e distribua as maçãs da borda para o centro, formando uma flor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

culinaria dia-das-maes gastronomia receitas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay