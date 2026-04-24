O calendário da safra: as melhores frutas e legumes de cada estação

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Ir à feira ou ao supermercado pode ser uma experiência muito mais saborosa e econômica quando se conhece o calendário da safra. Comprar frutas, legumes e verduras da estação garante produtos mais frescos, nutritivos e com preços mais baixos, já que a oferta no campo é maior e os custos de produção e transporte diminuem.

Optar por alimentos da época também contribui para uma alimentação mais variada e equilibrada ao longo do ano. Cada estação oferece nutrientes específicos que nosso corpo precisa para se adaptar às mudanças de temperatura e clima. Conhecer o que está no auge da colheita é um passo simples para comer melhor e ainda economizar.

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É importante lembrar que, devido à grande extensão territorial e aos diferentes climas do Brasil, a safra de alguns alimentos pode variar de acordo com a região. Para ter certeza, a melhor dica é sempre consultar a disponibilidade em feiras livres ou na CEASA local.

Verão: de dezembro a março

A estação mais quente do ano pede alimentos leves e refrescantes. É o auge de diversas frutas suculentas, ideais para hidratar o corpo nos dias de calor intenso. A variedade de legumes também é grande, perfeita para saladas coloridas e pratos rápidos.

Frutas: abacaxi, carambola, figo, goiaba, mamão, manga, maracujá e melancia.

Legumes e verduras: abobrinha, berinjela, pimentão, quiabo, tomate, alface e repolho.

Outono: de março a junho

Com a chegada de temperaturas mais amenas, a variedade de alimentos colhidos muda. É a época de frutas mais doces e legumes que servem de base para pratos mais encorpados, preparando o corpo para o inverno que se aproxima.

Frutas: abacate, banana, caqui, coco, limão, maçã e pera.

Legumes e verduras: abóbora, batata-doce, beterraba, cenoura, chuchu e inhame.

Inverno: de junho a setembro

O frio marca a temporada de frutas cítricas, ricas em vitamina C, e de hortaliças resistentes. Esses alimentos são ótimos para o preparo de sopas e caldos que aquecem o corpo e fortalecem o sistema imunológico durante os meses de clima seco e temperaturas baixas.

Frutas: caju, laranja, mexerica, morango e uva.

Legumes e verduras: agrião, brócolis, couve, couve-flor, espinafre, mandioca e mandioquinha.

Primavera: de setembro a dezembro

A estação das flores traz de volta uma grande diversidade de cores e sabores ao campo. Frutas pequenas e silvestres, além de hortaliças delicadas, dominam as feiras e supermercados, oferecendo leveza e frescor para os pratos do dia a dia.

Frutas: acerola, amora, jabuticaba e nêspera.

Legumes e verduras: alcachofra, aspargos, beterraba, cenoura, ervilha e vagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.