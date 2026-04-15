Café especial ou tradicional: saiba qual a diferença e como escolher

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Brasil, um dos maiores consumidores globais, deve atingir a marca de 22 milhões de sacas consumidas em 2025, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Mas nem todo café é igual.

O comportamento do consumidor tem mudado, com um interesse crescente por cafés especiais, impulsionado pela busca por qualidade, rastreabilidade e novas experiências sensoriais.

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O que define um café especial?

André Henning, cofundador da Go Coffee, explica que a principal distinção está na qualidade do grão e na avaliação sensorial. Para ser classificado como especial, um café precisa atingir no mínimo 80 pontos na escala da Specialty Coffee Association, que avalia critérios como aroma, sabor, acidez e equilíbrio.

O café tradicional, por outro lado, prioriza a produtividade e o custo, resultando em um perfil de sabor geralmente mais amargo e menos complexo. “Todo café que sai da árvore tem potencial de qualidade. O grande diferencial do café especial está no processo: colher no ponto certo, selecionar, secar corretamente e torrar com precisão”, afirma Henning.

Essa valorização da qualidade impacta diretamente o campo. Produtores investem em tecnologia, capacitação e rastreabilidade. No mercado, o café gourmet aparece como uma categoria intermediária, com qualidade superior ao tradicional, mas sem alcançar os critérios técnicos dos especiais.

A mudança no consumo reflete uma transformação maior. “O café deixou de ser apenas uma bebida para se tornar uma experiência. Hoje, o consumidor quer saber a origem, o produtor e o método de preparo”, completa o empresário. Essa busca por conexão acompanha uma tendência global de consumo consciente e acesso a produtos premium.

Para o Brasil, maior produtor mundial, o avanço do segmento de cafés especiais representa uma oportunidade de agregar valor à produção e fortalecer sua imagem internacional também pela qualidade de seus grãos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.