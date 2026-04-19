Adeus, alga murcha: a invenção mineira para substituir o temaki

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Quando o Yakan abriu as portas, em 2011, o temaki dominava a cidade. Hoje o cenário mudou bastante: o produto deixou de ser o protagonista absoluto do cardápio para se tornar um coadjuvante do rodízio. Isso acabou levando o restaurante japonês – com unidades na Savassi e no Vila da Serra (Nova Lima) – a aposta em uma invenção que promete ser a nova moda gastronômica.



Sempre atento ao movimento pendular do mercado, Diogo Leite acredita ter identificado a próxima tendência que pode ocupar o espaço deixado pelo auge do temaki. Sob a marca Maná Hand Roll, o empresário acaba de lançar o que chama de “sushi de mão”, focado exclusivamente no sistema de delivery.



Diferentemente do temaki tradicional, em que a alga muitas vezes chega ao cliente amolecida pela umidade do arroz, o hand roll propõe uma experiência interativa: o cliente recebe a alga nori separadamente para montar o enrolado na hora do consumo.



“Aposto que esse formato vai superar o temaki por ser mais prático. Ele oferece três vantagens competitivas claras: a crocância extrema da alga, a distribuição uniforme do recheio em todo o rolinho e o fato de ser ideal para comer com as mãos sem fazer sujeira”, afirma Diogo.



O menu de lançamento conta com sabores que incluem desde o clássico salmão com cream cheese até versões adaptadas ao paladar local, como frango empanado com catupiri. Outras opções são shimeji e camarão, mostrando que, na gastronomia, a inovação costuma vir acompanhada de uma boa dose de conveniência e personalização.

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Serviço

Maná Hand Roll