Receitas de peixe para a quaresma: 5 pratos fáceis e deliciosos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Durante o período da quaresma, a tradição de consumir peixe ganha força, especialmente às sextas-feiras. Para quem deseja fugir do clássico peixe frito e inovar no cardápio, existem opções práticas e saborosas que vão do forno à frigideira, sem exigir horas na cozinha.

A versatilidade do pescado permite a criação de pratos leves, ensopados reconfortantes e até versões que nem precisam ir ao fogo. O segredo está em combinar temperos simples e aproveitar a rapidez no cozimento, transformando a refeição em um momento especial sem complicação.

Para ajudar nessa tarefa, a reportagem aponta cinco ideias que prometem renovar suas receitas durante este período, incluindo a Sexta-feira Santa. São alternativas fáceis que agradam a diferentes paladares e mostram como o peixe pode ser o protagonista de pratos incríveis.

5 pratos com peixe para variar na Quaresma

Peixe assado com batatas: um clássico que não tem erro. Basta temperar filés de tilápia ou merluza com sal, pimenta, limão e ervas. Disponha em uma travessa com batatas em rodelas, tomates-cereja e cebola. Um fio de azeite por cima e forno até dourar.

Moqueca rápida de cação: para um prato com sabor brasileiro, a moqueca é ideal. Refogue alho, cebola, pimentões e tomate. Adicione o peixe em postas, leite de coco e um toque de azeite de dendê. Cozinhe por cerca de 15 minutos e finalize com coentro fresco.

Salmão grelhado com molho de maracujá: essa opção une rapidez e um toque agridoce. Tempere o salmão com sal e pimenta e grelhe em uma frigideira quente. Para o molho, basta reduzir a polpa de maracujá com um pouco de açúcar em uma panela até engrossar levemente.

Ceviche clássico de tilápia: uma receita refrescante que não vai ao fogo. Usando sempre peixe fresco e de boa procedência, corte o filé em cubos e deixe marinar no suco de limão por cerca de 20 minutos na geladeira. Depois, é só misturar com cebola roxa picada, coentro, pimenta e um fio de azeite.

Torta de sardinha de liquidificador: econômica e muito prática. A massa é feita no liquidificador com ovos, leite, óleo e farinha. Metade dela vai para uma forma, o recheio de sardinha refogada com tomate e temperos é adicionado, e o restante da massa cobre tudo antes de ir ao forno.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.