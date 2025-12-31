Drinks para o Ano Novo: 5 receitas fáceis para brindar a chegada de 2026

A contagem regressiva para a chegada de 2026 já começou e, com ela, os preparativos para uma noite de celebração inesquecível. Para brindar o novo ano em grande estilo, nada melhor do que coquetéis saborosos e fáceis de preparar em casa. Seja para uma festa grande ou uma comemoração mais íntima, ter boas opções de drinks à mão faz toda a diferença.

Separamos cinco receitas práticas que prometem agradar a todos os paladares, incluindo alternativas refrescantes sem álcool. Com ingredientes simples, você pode montar um bar completo e surpreender seus convidados na noite da virada.

Gin Tônica com frutas vermelhas

Uma versão sofisticada e colorida do clássico que nunca sai de moda. A combinação do gin com o frescor das frutas vermelhas cria uma bebida visualmente atraente e com sabor marcante. É a escolha ideal para quem busca elegância sem complicação.

Para preparar, você vai precisar de: 50 ml de gin, 150 ml de água tônica, gelo, frutas vermelhas a gosto (morangos, mirtilos, framboesas) e um ramo de alecrim para decorar. Basta encher um copo alto com gelo, adicionar o gin, as frutas e completar com a água tônica. Finalize com o alecrim.

Clericot de vinho branco

Perfeito para celebrações em grupo, o clericot é uma bebida leve, frutada e que pode ser servida em uma jarra grande. Sua base de vinho branco combina harmoniosamente com uma variedade de frutas frescas, resultando em um ponche delicioso e muito refrescante.

Misture em uma jarra grande: uma garrafa de vinho branco seco bem gelado, uma lata de água tônica ou refrigerante de limão, e frutas picadas como maçã, abacaxi, pêssego e uvas. Adicione bastante gelo e sirva em taças.

Moscow Mule simplificado

Este coquetel picante e cítrico se tornou um dos favoritos nos bares e pode ser facilmente replicado em casa. O ingrediente característico é a ginger beer (cerveja de gengibre sem álcool), que traz o sabor picante e refrescante ao drink.

Em um copo com muito gelo, coloque 50 ml de vodka e o suco de meio limão. Complete com a "ginger beer" e mexa suavemente. Decore com uma fatia de limão e uma folha de hortelã.

Pink Lemonade com hortelã (sem álcool)

Uma opção sem álcool que encanta pela cor vibrante e pelo sabor equilibrado. A pink lemonade é uma bebida que agrada crianças e adultos, sendo uma alternativa charmosa para quem não consome bebidas alcoólicas.

Em uma jarra, misture 1 litro de água com gás gelada, o suco de 4 limões sicilianos, 3 colheres de sopa de xarope de groselha e folhas de hortelã a gosto. Adicione gelo e rodelas de limão para decorar.

Mojito Virgem refrescante (sem álcool)

Esta é a versão sem álcool do famoso drink cubano. Mantém todo o frescor da hortelã e do limão, sendo uma bebida leve e ideal para o calor da noite de Ano Novo.

Em um copo, macere levemente 10 folhas de hortelã com 2 colheres de chá de açúcar e o suco de 1 limão. Encha o copo com gelo picado e complete com água com gás ou refrigerante de limão. Misture e sirva imediatamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.