Confira a agenda gastronômica do fim de semana (8 e 9/11) no interior de MG

Desta vez, a agenda gastronômica traz uma edição exclusiva para o interior de Minas Gerais. Afinal, cada região desse estado carrega uma riqueza culinária diferente. Nos próximos dias, Montes Claros, cidade no Norte de Minas, e Ouro Preto, na Região Central do estado, recebem eventos que homenageiam ingredientes específicos e que dialogam com a cozinha mineira. Confira:

Clássico dos gerais

Pequi é o grande homenageado de festival em Montes Claros Solon Queiroz/Ascom Prefeitura/Divulgação

Entre os dias 7 e 9 de novembro, Montes Claros vai receber a 32ª edição da Festa Nacional do Pequi. Além do pequi, outros ingredientes típicos do Cerrado, como o umbu, buriti, baru, mangaba, tamarindo e maracujá-do-mato, ganham destaque no evento.

Alguns dos pratos que poderão ser degustados são: croquete com molho de cajá; bolinho de mandioca com carne desfiada e molho de cajá; bolinho de salmão com molho de buriti, coquinho-azedo e tamarindo; crepe de carne de sol com lascas de pequi; crepe de geleia de tamarindo; crepe de doce de leite com baru triturado; estrogonofe de carne de sol com lascas de pequi; coxinha da asa empanada com chutney de umbu; sanduíche de pernil com molho barbecue de tamarindo; paçoca de carne de sol com pequi; sanduíche de pernil com molho de coquinho-azedo, entre outros.

Os sorvetes também vão seguir essa lógica. Além dos sabores tradicionais, como morango e chocolate, o público poderá provar sabores como pequi, baru e mangaba.

Vale ressaltar que a chef Bernadete Guimarães vai participar de uma “cozinha viva” na festa, momento em que vai ensinar ao público técnicas e diferentes combinações.

Serviço

De sexta a domingo (7 a 9/11)

Avenida Viriato Ribeiro de Aquino, Mercado Municipal e Parque Cândido Canela, em Montes Claros (MG)

Sexta a sábado, das 18h à 00h

Domingo, das 17h às 23h

Tradição antiga

Há 34 anos, Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, celebra a Festa da Jabuticaba. A 34ª edição do evento acontece justamente neste fim de semana, entre os dias 7 e 9 de novembro.

Geleias, licores, vinagres, doces artesanais, fermentados, molhos e conservas são alguns dos produtos feitos com a fruta que quem curtir o festival poderá levar para casa. Outra atração interessante é uma oficina de pizza com jabuticaba, ministrada pela chef Ana Paula Cunha para alunos da rede pública.

Para quem gosta tanto de comer quanto de cozinhar, a cozinha-show é uma oportunidade e tanto. O festival vai contar com seis aulas ministradas por nomes importantes da gastronomia, como Flávio Trombino, do restaurante Xapuri, e Iara Guimarães, que, inclusive, participou do programa Chef de Alto Nível, da Rede Globo.

Serviço



De sexta a domingo (7 a 9/11)

Praça Felipe dos Santos, Cachoeira do Campo

Sexta, a partir de 18h

Sábado, das 10h à 00h

Domingo, das 10h às 23h

