ELETRODOMÉSTICO

Os 7 erros mais comuns ao usar a airfryer que estragam sua comida

De encher demais o cesto a não pré-aquecer, pequenas falhas podem comprometer o resultado; veja o que você pode estar fazendo de errado e como consertar

05/11/2025 17:45 - atualizado em 05/11/2025 17:50

Os 7 erros mais comuns ao usar a airfryer que estragam sua comida
A limpeza, uso inadequado e descuido podem danificar o eletrodoméstico mais rápido crédito: Pexels

A airfryer se tornou um item quase indispensável na cozinha dos brasileiros, prometendo pratos crocantes com menos gordura e muita praticidade. Contudo, pequenos deslizes no preparo podem transformar a expectativa de uma batata frita perfeita ou um frango dourado em uma decepção. Desvios simples na técnica comprometem a textura e o sabor dos alimentos.

Para garantir sempre o melhor resultado e aproveitar todo o potencial do seu aparelho, é fundamental conhecer os erros mais comuns. Ajustes simples na rotina de uso podem elevar a qualidade das suas refeições de forma surpreendente. Confira o que você pode estar fazendo de errado e como corrigir.

Os principais erros ao usar a airfryer

  1. Não pré-aquecer o aparelho

Assim como um forno convencional, a fritadeira elétrica precisa atingir a temperatura ideal antes de receber os alimentos. Pular essa etapa faz com que a comida cozinhe de forma desigual e não atinja a crocância esperada.

A solução é simples: ligue a airfryer por três a cinco minutos na temperatura desejada antes de colocar a comida no cesto.

  1. Superlotar o cesto

Este é um dos erros mais frequentes. O ar quente precisa de espaço para circular livremente e cozinhar os alimentos por todos os lados.

Quando o cesto fica cheio demais, a comida cozinha no vapor, resultando em partes moles e outras queimadas. O ideal é sempre cozinhar em porções menores, deixando espaço entre os itens.

  1. Esquecer de virar ou agitar os alimentos

Para garantir que todos os lados fiquem igualmente dourados e crocantes, é preciso movimentar a comida durante o preparo. Alimentos como batatas, nuggets e legumes devem ser agitados na metade do tempo.

Pedaços maiores, como filés de frango ou peixe, devem ser virados para que cozinhem uniformemente.

  1. Achar que nunca precisa de óleo

Embora a grande vantagem da airfryer seja reduzir o uso de gordura, eliminá-la por completo nem sempre é a melhor opção. Alimentos frescos, como batatas cortadas na hora e legumes, se beneficiam de uma pequena quantidade de azeite.

Isso ajuda a criar uma camada externa mais crocante e saborosa. Produtos congelados e pré-fritos geralmente não precisam de óleo adicional.

  1. Usar papel-alumínio de forma errada

Forrar o fundo do cesto com papel-alumínio ou papel-manteiga pode parecer prático para a limpeza, mas bloqueia o fluxo de ar, que é essencial para o funcionamento do aparelho.

Se precisar usar, opte por forros perfurados próprios para airfryer ou garanta que o papel não cubra toda a base do cesto.

  1. Colocar alimentos muito úmidos

O excesso de água impede que a superfície dos alimentos fique seca e crocante. Marinadas muito líquidas ou vegetais que não foram bem secos tendem a cozinhar no vapor em vez de fritar.

Sempre seque bem os ingredientes com papel-toalha antes de levá-los ao cesto para obter a textura certa.

  1. Negligenciar a limpeza

Deixar de limpar o cesto e a bandeja após cada uso acumula resíduos de gordura e restos de comida. Esse acúmulo pode gerar fumaça durante os preparos seguintes, alterar o sabor dos pratos e, em casos extremos, até representar um risco de incêndio.

A limpeza regular é fundamental para a segurança e o bom desempenho do aparelho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

