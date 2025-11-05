Os 7 erros mais comuns ao usar a airfryer que estragam sua comida

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A airfryer se tornou um item quase indispensável na cozinha dos brasileiros, prometendo pratos crocantes com menos gordura e muita praticidade. Contudo, pequenos deslizes no preparo podem transformar a expectativa de uma batata frita perfeita ou um frango dourado em uma decepção. Desvios simples na técnica comprometem a textura e o sabor dos alimentos.

Para garantir sempre o melhor resultado e aproveitar todo o potencial do seu aparelho, é fundamental conhecer os erros mais comuns. Ajustes simples na rotina de uso podem elevar a qualidade das suas refeições de forma surpreendente. Confira o que você pode estar fazendo de errado e como corrigir.

Leia mais

Os principais erros ao usar a airfryer

Não pré-aquecer o aparelho

Assim como um forno convencional, a fritadeira elétrica precisa atingir a temperatura ideal antes de receber os alimentos. Pular essa etapa faz com que a comida cozinhe de forma desigual e não atinja a crocância esperada.

A solução é simples: ligue a airfryer por três a cinco minutos na temperatura desejada antes de colocar a comida no cesto.

Superlotar o cesto

Este é um dos erros mais frequentes. O ar quente precisa de espaço para circular livremente e cozinhar os alimentos por todos os lados.

Quando o cesto fica cheio demais, a comida cozinha no vapor, resultando em partes moles e outras queimadas. O ideal é sempre cozinhar em porções menores, deixando espaço entre os itens.

Esquecer de virar ou agitar os alimentos

Para garantir que todos os lados fiquem igualmente dourados e crocantes, é preciso movimentar a comida durante o preparo. Alimentos como batatas, nuggets e legumes devem ser agitados na metade do tempo.

Pedaços maiores, como filés de frango ou peixe, devem ser virados para que cozinhem uniformemente.

Achar que nunca precisa de óleo

Embora a grande vantagem da airfryer seja reduzir o uso de gordura, eliminá-la por completo nem sempre é a melhor opção. Alimentos frescos, como batatas cortadas na hora e legumes, se beneficiam de uma pequena quantidade de azeite.

Isso ajuda a criar uma camada externa mais crocante e saborosa. Produtos congelados e pré-fritos geralmente não precisam de óleo adicional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Usar papel-alumínio de forma errada

Forrar o fundo do cesto com papel-alumínio ou papel-manteiga pode parecer prático para a limpeza, mas bloqueia o fluxo de ar, que é essencial para o funcionamento do aparelho.

Se precisar usar, opte por forros perfurados próprios para airfryer ou garanta que o papel não cubra toda a base do cesto.

Colocar alimentos muito úmidos

O excesso de água impede que a superfície dos alimentos fique seca e crocante. Marinadas muito líquidas ou vegetais que não foram bem secos tendem a cozinhar no vapor em vez de fritar.

Sempre seque bem os ingredientes com papel-toalha antes de levá-los ao cesto para obter a textura certa.

Negligenciar a limpeza

Deixar de limpar o cesto e a bandeja após cada uso acumula resíduos de gordura e restos de comida. Esse acúmulo pode gerar fumaça durante os preparos seguintes, alterar o sabor dos pratos e, em casos extremos, até representar um risco de incêndio.

A limpeza regular é fundamental para a segurança e o bom desempenho do aparelho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.