4 receitas práticas para o Halloween

O Halloween caiu de vez nas graças dos brasileiros e conquistou seu espaço em nosso calendário de celebrações. Além do capricho nas fantasias e na decoração, o tema ganha criatividade na produção de receitas e na composição de mesas temáticas.

A chef Bru Calderon compartilha quatro sugestões de preparo prático e rápido, que vão contribuir para deixar sua comemoração ainda mais mágica e envolvente, surpreendendo seus convidados.

Hambúrguer monstro de Halloween

Hambúrguer Monstro @brucalderon Divulgação

Ingredientes:

Para o hambúrguer:

– 500 g de carne moída (acém, patinho ou o blend de sua preferência).

– Sal e pimenta-do-reino a gosto.

– 1 colher (chá) de alho em pó (opcional).

– 1 fio de azeite.

Para montar:

– 2 pães de hambúrguer com gergelim.

– 4 fatias de queijo cheddar.

– 4 rodelas de tomate.

– 2 folhas de alface americana.

– Maionese e ketchup (para o “sangue” escorrendo).

– 4 azeitonas pretas sem caroço (para os olhos).

– 2 rodelas de mussarela ou queijo branco (para o branco dos olhos).

– 4 tirinhas finas de cebola roxa (para as “sobrancelhas” ou detalhes).

– Palitos de dente.

Modo de preparo:

– Prepare os hambúrgueres, misturando a carne com o sal, pimenta e alho em pó.

– Modele dois discos grandes e firmes.

– Aqueça uma frigideira ou grelha, adicione um fio de azeite e grelhe os hambúrgueres até dourar dos dois lados e chegar ao ponto desejado.

– Monte os monstrinhos, cortando os pães ao meio e aqueça levemente a parte interna na frigideira.

– Monte a base com alface, tomate, hambúrguer e um fio de ketchup, para reproduzir o efeito de sangue.

– Corte as fatias de cheddar em triângulos pequenos e encaixe entre o pão e o hambúrguer, formando os dentes do monstro.

– Feche o sanduíche com a parte de cima do pão.

– Para a decoração dos olhos, corte rodelas de queijo branco, para simular o fundo dos olhos.

– Coloque uma rodela de azeitona preta no centro de cada uma.

– Prenda os olhos com palitos de dente na parte de cima do pão.

– Use tirinhas de cebola roxa para as “sobrancelhas” ou “cicatrizes”.

Docinho de Halloween (abóboras de leite ninho com cenoura)

Docinho abóbora. @brucalderon Divulgação

Ingredientes:

– 1 xícara (chá) de leite em pó.

– ½ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro.

– ½ xícara (chá) de cenoura cozida e bem amassada (ou batida no mixer).

– 1 colher (sopa) de leite condensado (ajuste se necessário).

– Corante alimentício laranja (opcional, para intensificar a cor).

– Cravos-da-índia para o cabinho.

Modo de preparo:

– Em uma tigela, misture o leite em pó, o açúcar e a cenoura amassada.

– Adicione o leite condensado aos poucos, até obter uma massa macia e modelável, que não grude nas mãos.

– Se quiser, adicione uma gota de corante laranja e misture bem.

– Modele bolinhas pequenas.

– Com um palito, faça leves marcas verticais nas laterais para parecerem mini abóboras.

– Espete um cravo-da-índia no topo de cada uma, imitando o cabinho.

Pizza de múmia

Pizza de múmia. @brucalderon Divulgação

Uma dica ainda mais rápida e prática é comprar discos de minipizza e usar o recheio para compor uma carinha de múmia. Você pode cortar fatias de queijo ou presunto em tiras e trançar pela superfície da pizza. Rodelas de azeitona fazem as vezes dos olhos. O molho de tomate ajuda a compor o visual da Festa dos Monstros.

Salsichas mumificadas

4 receitas práticas para o Halloween @brucalderon Divulgação

A figura da múmia também pode ser facilmente reproduzida usando salsichas e massa para pastel. Corte a massa em várias tirinhas finas. Enrole as tiras em volta de salsichas e leve ao forno por 15 minutos. Depois de pronto, você finaliza com molhos de sua preferência, para reproduzir os olhinhos da múmia.