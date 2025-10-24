Confira a agenda gastronômica do fim de semana (25 e 26/10)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Doces, travessuras e comida alemã são atrações que estão no “cardápio” deste fim de semana. Aqui, você descobre os melhores eventos gastronômicos que acontecem em BH para eleger o seu favorito. Confira:

Halloween

Outubro é o mês em que se celebra o Halloween. Apesar de não ser necessariamente nossa, esta festa está cada vez mais presente no Brasil e em Belo Horizonte. Nos próximos dias, o Porks Casarão, que fica no Lourdes, na Região Centro-Sul da capital mineira, tem um cardápio de drinques especiais com a temática de halloween.

Alguns destaques são: “Lady Drácula”, feito com gim, tônica, suco de limão, dentaduras de gelatina e xarope de morango, servido em uma seringa; “Tequila Sunrise”, com o destilado mexicano, xarope grenadine e suco de laranja; “Explosive Gin”, prepararo com o gim, tônica, xarope de amora e coberto com uma espuma de gengibre com açúcar que explode na boca; e o “Bloody Tequila”, um shot na seringa. Vale ressaltar que na quinta (30/10), outras unidades do bar vão entrar nessa programação especial.

A Feira do Mercado de Santa Tereza, que acontece todos os finais de semana na Região Leste de BH, também vai ter uma edição especial de halloween. Oficinas para crianças, concurso de fantasias e, como de costume, comidas e bebidas, são os destaques do evento.

Feira do Mercado de Santa Tereza acontece aos sábados e domingos BS fotografias

Serviço

Porks Casarão

Avenida Álvares Cabral, 534, Lourdes

Feira no Mercado de Santa Tereza

Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza

Sábado e domingo (25 e 26/10)

Entrada gratuita

Oktoberfest

Ao longo do mês, já demos algumas dicas de onde curtir a cultura e culinária alemã em diversas edições da Oktoberfest em BH. Neste domingo (26/10), o restaurante A Forja Taverna Medieval, na Região da Savassi, vai contar com programação diferenciada, com um cardápio elaborado com muita pesquisa, com pratos como joelho de porco, costelinha, salsichas variadas e coelho.

O Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D´Água, na Região Oeste de BH, também preparou um cardápio especial e com tempero alemão para os próximos dias (do dia 24 ao 26/10).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alguns destaques no menu são o trio de salsichões alemães; a linguiça em rodelas; bolinho de carne; sanduíche alemão de peixe e picles; joelho defumado; chucrute; e goulash (cozido de carne bovina típico do leste da Europa).

A Forja Taverna Medieval tem decoração temática Thiago Miranda/Divulgacão

Serviço

A Forja Taverna Medieval

Domingo (26/10)

Rua Cláudio Manoel, 500

Oktoberfest Mercado de Origem

Sexta a domingo (24 a 26/10)

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D’Água

Entrada Gratuita

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos