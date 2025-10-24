Assine
overlay
Início Degusta
CARDÁPIO DE GOSTOSURAS

Confira a agenda gastronômica do fim de semana (25 e 26/10)

O último fim de semana de outubro está recheado de eventos temáticos

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
24/10/2025 18:51 - atualizado em 24/10/2025 18:53

compartilhe

SIGA
x
Drinques especiais do cardápio de halloween do Porks Casarão
Drinques especiais do cardápio de halloween do Porks Casarão crédito: Leonardo Ribeiro/Divulgação

Doces, travessuras e comida alemã são atrações que estão no “cardápio” deste fim de semana. Aqui, você descobre os melhores eventos gastronômicos que acontecem em BH para eleger o seu favorito. Confira: 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Halloween

Outubro é o mês em que se celebra o Halloween. Apesar de não ser necessariamente nossa, esta festa está cada vez mais presente no Brasil e em Belo Horizonte. Nos próximos dias, o Porks Casarão, que fica no Lourdes, na Região Centro-Sul da capital mineira, tem um cardápio de drinques especiais com a temática de halloween.

Alguns destaques são: “Lady Drácula”, feito com gim, tônica, suco de limão, dentaduras de gelatina e xarope de morango, servido em uma seringa; “Tequila Sunrise”, com o destilado mexicano, xarope grenadine e suco de laranja; “Explosive Gin”, prepararo com o gim, tônica, xarope de amora e coberto com uma espuma de gengibre com açúcar que explode na boca; e o “Bloody Tequila”, um shot na seringa. Vale ressaltar que na quinta (30/10), outras unidades do bar vão entrar nessa programação especial.

Leia Mais

A Feira do Mercado de Santa Tereza, que acontece todos os finais de semana na Região Leste de BH, também vai ter uma edição especial de halloween. Oficinas para crianças, concurso de fantasias e, como de costume, comidas e bebidas, são os destaques do evento.

Feira do Mercado de Santa Tereza acontece aos sábados e domingos
Feira do Mercado de Santa Tereza acontece aos sábados e domingos BS fotografias

Serviço

Porks Casarão
Avenida Álvares Cabral, 534, Lourdes

Feira no Mercado de Santa Tereza
Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza
Sábado e domingo (25 e 26/10)
Entrada gratuita

Oktoberfest

Ao longo do mês, já demos algumas dicas de onde curtir a cultura e culinária alemã em diversas edições da Oktoberfest em BH. Neste domingo (26/10), o restaurante A Forja Taverna Medieval, na Região da Savassi, vai contar com programação diferenciada, com um cardápio elaborado com muita pesquisa, com pratos como joelho de porco, costelinha, salsichas variadas e coelho.

O Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D´Água, na Região Oeste de BH, também preparou um cardápio especial e com tempero alemão para os próximos dias (do dia 24 ao 26/10).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alguns destaques no menu são o trio de salsichões alemães; a linguiça em rodelas; bolinho de carne; sanduíche alemão de peixe e picles; joelho defumado; chucrute; e goulash (cozido de carne bovina típico do leste da Europa).

A Forja Taverna Medieval tem decoração temática
A Forja Taverna Medieval tem decoração temática Thiago Miranda/Divulgacão

Serviço

A Forja Taverna Medieval
Domingo (26/10)
Rua Cláudio Manoel, 500

Oktoberfest Mercado de Origem
Sexta a domingo (24 a 26/10)
Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D’Água
Entrada Gratuita

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

agenda bh fim-de-semana gastronomia halloween

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay