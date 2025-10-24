Confira a agenda gastronômica do fim de semana (25 e 26/10)
O último fim de semana de outubro está recheado de eventos temáticos
Doces, travessuras e comida alemã são atrações que estão no “cardápio” deste fim de semana. Aqui, você descobre os melhores eventos gastronômicos que acontecem em BH para eleger o seu favorito. Confira:
Halloween
Outubro é o mês em que se celebra o Halloween. Apesar de não ser necessariamente nossa, esta festa está cada vez mais presente no Brasil e em Belo Horizonte. Nos próximos dias, o Porks Casarão, que fica no Lourdes, na Região Centro-Sul da capital mineira, tem um cardápio de drinques especiais com a temática de halloween.
Alguns destaques são: “Lady Drácula”, feito com gim, tônica, suco de limão, dentaduras de gelatina e xarope de morango, servido em uma seringa; “Tequila Sunrise”, com o destilado mexicano, xarope grenadine e suco de laranja; “Explosive Gin”, prepararo com o gim, tônica, xarope de amora e coberto com uma espuma de gengibre com açúcar que explode na boca; e o “Bloody Tequila”, um shot na seringa. Vale ressaltar que na quinta (30/10), outras unidades do bar vão entrar nessa programação especial.
A Feira do Mercado de Santa Tereza, que acontece todos os finais de semana na Região Leste de BH, também vai ter uma edição especial de halloween. Oficinas para crianças, concurso de fantasias e, como de costume, comidas e bebidas, são os destaques do evento.
Serviço
Porks Casarão
Avenida Álvares Cabral, 534, Lourdes
Feira no Mercado de Santa Tereza
Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza
Sábado e domingo (25 e 26/10)
Entrada gratuita
Oktoberfest
Ao longo do mês, já demos algumas dicas de onde curtir a cultura e culinária alemã em diversas edições da Oktoberfest em BH. Neste domingo (26/10), o restaurante A Forja Taverna Medieval, na Região da Savassi, vai contar com programação diferenciada, com um cardápio elaborado com muita pesquisa, com pratos como joelho de porco, costelinha, salsichas variadas e coelho.
O Mercado de Origem, localizado no Bairro Olhos D´Água, na Região Oeste de BH, também preparou um cardápio especial e com tempero alemão para os próximos dias (do dia 24 ao 26/10).
Alguns destaques no menu são o trio de salsichões alemães; a linguiça em rodelas; bolinho de carne; sanduíche alemão de peixe e picles; joelho defumado; chucrute; e goulash (cozido de carne bovina típico do leste da Europa).
Serviço
A Forja Taverna Medieval
Domingo (26/10)
Rua Cláudio Manoel, 500
Oktoberfest Mercado de Origem
Sexta a domingo (24 a 26/10)
Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D’Água
Entrada Gratuita
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos