Kombucha: o que é, para que serve e como fazer o probiótico em casa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A kombucha ganhou fama como uma "alternativa saudável" a refrigerantes industrializados e virou a bebida do momento. Com um sabor levemente ácido e borbulhas naturais, ela é basicamente um chá fermentado a partir de uma colônia de bactérias e leveduras benéficas, conhecida como SCOBY.

Apesar de parecer novidade, sua origem é milenar, com os primeiros registros na China, por volta de 220 a.C., onde era valorizada por suas propriedades. A bebida é um probiótico natural, o que significa que é rica em microrganismos vivos que ajudam a equilibrar a flora intestinal, trazendo benefícios para a digestão e o sistema imunológico.

Além de ser uma fonte de probióticos, a Kombucha carrega os antioxidantes presentes no chá usado como base, geralmente o preto ou o verde. Esses compostos combatem os radicais livres no organismo, moléculas que podem causar danos às células. O processo de fermentação também produz vitaminas do complexo B e enzimas digestivas.

O resultado é uma bebida que pode melhorar a saúde intestinal, fortalecer as defesas do corpo e aumentar os níveis de energia. Seu consumo regular está associado a uma digestão mais eficiente e a uma sensação geral de bem-estar, sendo uma escolha inteligente para quem busca um estilo de vida mais equilibrado.

Como fazer Kombucha em casa

Preparar sua própria Kombucha é um processo simples, mas que exige paciência e higiene. O ingrediente principal é o SCOBY (sigla em inglês para Cultura Simbiótica de Bactérias e Leveduras), que pode ser obtido com amigos que já produzem a bebida ou comprado online. Você também vai precisar de um pouco do líquido da leva anterior, chamado de chá de arranque.

Confira os ingredientes e o passo a passo para a primeira fermentação:

Prepare o chá: ferva um litro de água filtrada. Desligue o fogo e adicione 5 colheres de sopa de açúcar, mexendo bem até dissolver. Em seguida, coloque 2 sachês de chá (preto ou verde) e deixe em infusão por cerca de dez minutos. Retire os sachês e espere o chá esfriar completamente, até atingir a temperatura ambiente. Comece a fermentação: despeje o chá frio em um pote de vidro grande e de boca larga. Com as mãos limpas, adicione o SCOBY e 100 ml do chá de arranque. O SCOBY pode boiar ou afundar; ambas as situações são normais. Deixe fermentar: cubra a boca do pote com um pano limpo e prenda com um elástico. Isso permite que o ar circule, mas impede a entrada de insetos ou sujeira. Guarde o pote em um local arejado e longe da luz solar direta por um período de 7 a 15 dias. Prove a bebida: após uma semana, você pode provar a Kombucha. Quanto mais tempo fermentar, menos doce e mais ácida ela ficará. Quando atingir o sabor de sua preferência, ela está pronta para a segunda fermentação (para dar gás e sabor) ou para ser consumida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.