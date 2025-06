Probióticos ajudam a controlar doenças respiratórias

O inverno começa oficialmente no dia 20 de junho. Apesar disso, alguns estados brasileiros já registraram frio intenso nas últimas semanas de outono, inclusive com ocorrência de neve e de outros tipos de precipitação invernal na região Sul. Com isso, os especialistas em saúde alertam para os cuidados para evitar os problemas típicos do frio, como gripes, resfriados e a temida Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Um dos vírus respiratórios circulantes nesta época do ano é o vírus sincicial respiratório (VSR), que geralmente causa sintomas leves e semelhantes ao resfriado. Entretanto, o VSR pode ser grave para idosos e é o principal agente causador de bronquiolite em bebês de até um ano. A transmissão acontece de forma similar a outros vírus respiratórios, ou seja, pelo ar, pela tosse ou por meio de superfícies.

Além da vacinação, algumas medidas são eficazes para reduzir a transmissão de doenças respiratórias. Dentre elas estão higienizar bem as mãos, evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados. “Também é importante cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal e buscar atendimento médico em caso de sintomas mais intensos”, acentua a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, Helena Sanae Kajikawa.

Algumas pesquisas também sugerem que o uso de probióticos pode ajudar a diminuir a incidência de doenças respiratórias, como o Lactobacillus casei Shirota (LcS) – cepa exclusiva da Yakult. Isso acontece, inclusive, porque os probióticos aumentam a quantidade de bactérias boas na microbiota intestinal e, desta forma, reforçam o sistema imunológico. “Muitos estudos já comprovaram que a cepa probiótica LcS chega viva e em grande quantidade aos intestinos, ajudando a manter o equilíbrio intestinal. Este equilíbrio é importante para a nossa saúde, uma vez que mais de 70% das nossas células de defesa estão presentes no intestino”, reforça a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil.

Um exemplo é o estudo intitulado ‘Probiotic Lactobacillus casei Shirota improves efficacy of amoxicillin-sulbactam against childhood fast breathing pneumonia in a randomized placebo-controlled double blind clinical study’. Neste experimento, cientistas do Hospital de Maternidade e Cuidados Infantis de Jinan, na China, investigaram a eficácia da administração oral de Lactobacillus casei Shirota em conjunto com amoxicilina-sulbactam no tratamento de pneumonia por respiração rápida na infância.

“A prescrição de antibióticos é recomendada pela OMS para a maioria dos sintomas semelhantes à pneumonia na infância”, informam os autores. Para o estudo, 454 crianças diagnosticadas com pneumonia foram divididas para receber amoxicilina-sulbactam + Lactobacillus casei Shirota ou amoxicilina-sulbactam + placebo.

Ao final do experimento de 12 dias, os cientistas confirmaram que o probiótico Lactobacillus casei Shirota suporta uma potencial aplicação clínica como um complemento seguro à terapia com amoxicilina-sulbactam contra pneumonia por respiração rápida na infância. “Até onde sabemos, nosso estudo é o primeiro que fornece dados clínicos para apoiar o papel do LcS como um potente adjuvante da terapia amoxicilina-sulbactam no manejo da pneumonia infantil sem efeitos adversos aparentes”, argumentam os autores.

Para avaliar se o LcS poderia ajudar a diminuir os sintomas de infecção do trato respiratório superior (URTI, na sigla em inglês) em idosos, cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, realizaram um estudo de grupo paralelo multicêntrico. O experimento duplo-cego, randomizado e controlado por placebo envolveu 168 idosos que usavam creches na capital japonesa. Os participantes ingeriram leite fermentado contendo a cepa Lactobacillus casei Shirota e bebida placebo como bebidas de teste.

Ao comparar o tempo médio de duração da infecção em cada idoso, os cientistas encontraram uma duração média mais curta no grupo LcS, com diferença estatisticamente significativa. “Portanto, os resultados sugerem que o leite fermentado contendo LcS provavelmente reduz a duração das infecções agudas do trato respiratório superior em idosos”, informam os autores.

Maratonistas

Atletas submetidos a esforços de alta intensidade costumam apresentar aumento na incidência de infecções do trato respiratório superior, tanto no contexto de competições quanto durante treinamentos extenuantes. No entanto, o estudo ‘Daily intake of fermented milk containing Lactobacillus casei Shirota (LcS) modulates systemic and upper airways immune/inflammatory responses in Marathon runners’, realizado por pesquisadores brasileiros, mostrou que o leite fermentado Yakult 40 – contendo 40 bilhões de LcS – ajudou a modular as respostas imunes sistêmicas e aéreas após uma maratona. Quarenta e dois corredores de maratona do sexo masculino participaram do experimento.

