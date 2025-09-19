Últimos dias para se inscrever em curso técnico de gastronomia gratuito

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para quem tem o sonho de estudar e trabalhar com gastronomia, mas ainda não conseguiu realizá-lo, a oportunidade pode estar aqui. O Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (Inhac) oferece, desde 2023, cursos técnicos gratuitos na área e, pela primeira vez, o número de vagas foi ampliado, passando de 80 para 120. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, dia 23 de setembro.

Com duração de um ano, o curso tem sua diretoria acadêmica assinada pelo renomado chef Leo Paixão. Técnicas de gastronomia internacional, das clássicas como francesa e italiana às contemporâneas e locais; antropologia da alimentação; e gestão de negócios são alguns dos conteúdos ensinados aos alunos.

Vale ressaltar que o programa oferece ajuda de custo para transporte, uniforme completo, material escolar e didático, kit de higiene pessoal, lanche diário e, para os alunos de baixa renda comprovada, uma bolsa incentivo de meio salário-mínimo mensal.

Infraestrutura

Sarah Rocha, diretora executiva e fundadora do Inhac, destaca a infraestrutura da escola, com espaço e materiais de muita qualidade investidos. “Acreditamos que educação de qualidade é um direito, e isso envolve também as melhores ferramentas e a melhor estrutura possível”.

A ampliação do número de vagas também é celebrada pela diretora, que ressalta também a crise de mão de obra na gastronomia, área que oferece cursos de formação tão caros e inacessíveis. “Esse é um setor que é 100% dependente de mão de obra, não será substituído pela inteligência artificial, por exemplo”.

Como se inscrever?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para se inscrever no processo seletivo para a terceira turma do curso é preciso preencher os dois formulários disponíveis na bio do Instagram @inhacbrasil, do Trilhas do Futuro (do Governo de Minas) e do próprio instituto.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice