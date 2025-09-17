Irmãos de BH herdam talento do avó para abrir negócios de gastronomia

“Nascemos nesse mundo da gastronomia", explica a empresária Bruna Monti Diniz, fundadora do Dona Maria Gastrobar, no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O restaurante, que oferece uma "gastronomia com alma de bar clássico", tem um cardápio bastante variado, desde petiscos para compartilhar até pratos para saciar a fome.

Bruna tem como sócio seu irmão, Giancarlo Monti Diniz. Ela é advogada e ele, formado em engenharia elétrica e telecomunicações. Como ela conta, o seu avô Bruno Monti foi proprietário de dois restaurantes tradicionais da cidade: Cantina do Ângelo e Terrazo. Apesar do histórico familiar, nenhum dos dois tinha planos de abrir um restaurante e a ideia surgiu "do nada". “Talvez, de forma indireta, a influência do nosso saudoso avô”, comenta.

Os irmãos entraram para o mercado da gastronomia com a hamburgueria Oito Burger, que, anteriormente, chamava-se Burger Lab. Depois decidiram montar um bar. Bruna explica que o nome Dona Maria Gastrobar foi dado pelo pai, César Diniz. “Ele sempre dizia que todo mundo conhece ou tem alguém na família alguém chamado Maria.”

“O Dona Maria é um gastrobar despretensioso, no qual o cliente pode ir tranquilamente de bermuda e chinelos e tomar uma cerveja bem gelada ou até mesmo ir até lá para uma comemoração de aniversário. O ambiente é bastante aconchegante e agradável”, garante a empresária.

A empresária Bruna Monti Diniz, fundadora do Dona Maria Gastrobar, sugere três drinques: Negroni Bianco (R$ 32), Tequila Sour (R$ 36) e Campari Spritz (R$ 30) Jair Amaral/EM/D.A Press

A casa tem música ao vivo às sextas-feiras e sábados, a partir das 19h30, e aos domingos, do meio-dia até as 14h. "Não temos espaço kids, porém, temos uma área externa bastante grande, nas qual as crianças podem correr e brincar”, acrescenta.

Tem sempre novidade

A empresária explica que o objetivo do restaurante é sempre oferecer novos pratos para diversificar, porém, mantendo os queridinhos dos clientes.

Como sugestão, Bruna aconselha as entradas Buffalo Wings (R$ 56), que são drumetes de frango marinados em mix de temperos e fritos, sequinhos e suculentos, acompanhados de aioli; pastel de queijo com alho poró acompanhado de mel (R$ 58); croquetes de costela com aioli (R$ 44,90) e carne de panela com fatias de pão ciabatta levemente tostadas com manteiga de ervas e azeite de oliva (R$ 83,90).

Entre os pratos individuais, as sugestões são Costelinha ao Barbecue de Jack Daniel’s com bolinho cremoso de mandioca (R$ 90) e Arroz caldoso com costela cozida durante 12 horas em especiarias, servido com couve rasgada, banana-da-terra grelhada e ovo frito (R$ 72).

Na carta de drinques, destacam-se Tequila Sour (R$ 36), Negroni Bianco (R$ 32) e Campari Spritz (R$ 30).

Croquete de costela com aioli (R$ 44,90) Jair Amaral/EM/D.A Press

Desafio diário



A empresária diz que, por enquanto, não pensa em ampliar o estabelecimento e nem montar alguma filial, pois está feliz com o andamento do negócio. Para manter a tradicionalidade do restaurante e continuar conquistando clientes, Bruna diz que é preciso focar em insumos de alta qualidade e boa procedência.

“Buscamos oferecer um atendimento de primeira aos nossos clientes e fazê-los sentir-se bem recebidos e satisfeitos. O nosso desafio é diário, principalmente pela grande dificuldade em contratar novos funcionários, o que hoje, infelizmente, está difícil, assim como as altas cargas tributárias”, lamenta.

O Dona Maria Gastrobar tem ambiente despretensioso, onde dá para ir de bermuda e chinelos para tomar uma cerveja gelada ou até mesmo comemorar um aniversário Jair Amaral/EM/D.A Press

Ela conta que o Dona Maria Gastrobar tem uma clientela bastante fiel e muitos clientes fixos frequentam o restaurante todos os fins de semana. “O nosso dia de maior movimento é, realmente, o domingo, mas, dependendo da banda que estiver tocando, sextas-feiras e sábados também são dias bem cheios."

Além do serviço à la carte, a casa trabalha com delivery pelo iFood e pedidos diretos pelo WhatsApp.

Serviço

Dona Maria Gastrobar (@donamaria.gastrobar)

Avenida Bandeirantes, 1.299, Anchieta

(31) 3656-3503

De terça a quinta-feira, das 18h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 11h às 23h

Domingo, das 11h às 17h