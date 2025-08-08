Confira a agenda gastronômica do fim de semana (9 e 10/8)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada melhor que encontrar o programa perfeito para o seu fim de semana. Dessa vez, até mesmo os que sempre procuram as opções mais saudáveis da mesa serão englobados. Claro que quem não liga tanto para isso também vai encontrar, aqui, o evento gastronômico ideal para descansar e aproveitar o fim de mais uma semana. Confira o que vai movimentar a cidade nos próximos dias:

Ode à cultura italiana

A cultura, em especial alimentar, italiana é uma das mais faladas e apreciadas mundialmente. No Brasil, inclusive, há restaurantes italianos por toda parte, afinal, é difícil encontrar alguém que não ame uma boa massa.

Para a felicidade de muita gente, BH vai receber, no sábado (9/8), a primeira edição da festa Italianíssima, que vai acontecer na Praça José Mendes Jr., na Savassi. É claro que nessa festa não pode faltar pizza, massas e outras iguarias italianas, como embutidos.

Algumas atrações e restaurantes confirmados para o evento são: 68 Pizzaria e Trattoria, Est Est Est, Pasta Fatta, chef André Pires, o Sentido do Gosto, Fiorella Gelato, etc. A entrada no evento é gratuita mediante retirada de ingresso pelo Sympla.





Serviço



Sábado (9 de agosto), a partir de 11h

Praça José Mendes Júnior, Savassi

Ingressos gratuitos pelo Sympla

Cardápio especial

Para quem quiser antecipar a comemoração do Dia dos Pais para o sábado (9/8), anota essa dica: a Liber Wines e a Coal BBQ prepararam um menu especial para a tarde de amanhã. São cinco tempos com harmonização preparada pela importadora de vinhos.

O cardápio começa com um pão de queijo com brisket e pulled pork acompanhado de um espumante Occasione Brut. Em seguida, um salmão defumado com purê de batata harmonizado com o Casa Araújo Chardonnay, vinho branco argentino.

O almoço segue com uma costelinha de porco defumada com salada coleslaw servida com o Le Pianette, rótulo tinto italiano que combina as uvas Sangiovese e Colorino. Depois, será servida uma picanha de cordeiro defumada com milho e batata com o Château Camarsac, tinto de Bordeaux, região referência na produção de vinhos franceses.

Por fim, a sobremesa é uma torta mousse de chocolate servida com vinho do Porto Ruby. O valor de tudo isso é R$ 359 por pessoa, e os ingressos são vendidos pelo site da importadora.

Serviço

Sábado (9 de agosto), a partir de 11h

Rua Major Lopes, 613, São Pedro

Ingressos pelo link

Saudável

cada vez mais, o público busca a alimentação saudável BS Fotografias/Divulgação

No sábado e no domingo, a Feira BH Saudável chega ao Mercado de Origem, nos Olhos D'água. O evento reúne pequenos produtores que vendem alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e produtos artesanais.

Muito mais que investir na dieta, a compra desses itens é também um apoio à esses profissionais e ao alimento minimamente ou nada processado.

Serviço



Sábado e domingo (9 e 10 de agosto), das 10h às 18h

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água (Mercado de Origem)

Entrada gratuita

