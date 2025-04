Festival que homenageia o marmelo promove união entre o Brasil e o México

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nos próximos dias 19, 20 e 21 de abril, o município de Delfim Moreira, no extremo Sul de Minas, vai receber produtores, expositores, chefs, entusiastas da gastronomia e até mesmo turistas internacionais. Todos eles vão acompanhar a oitava edição da Festa do Marmelo e a terceira edição do Festival Gastronômico do Pinhão.

Desde 2015, a cidade realiza essa festa em homenagem ao fruto, com o intuito inicialmente de difundir a sopa de marmelo, tradicional receita da cidade. Com o passar dos anos, outras possibilidades de preparo com o marmelo foram destaque do evento e, desde 2023, o Festival Gastronômico do Pinhão, outro alimento tradicional na cidade, passou a ser realizado em conjunto com a festa.

O pinhão também é um alimento muito consumido na região Ana Beraldo/Divulgação



Nesta edição, além das aulas ao vivo, degustações, vendas de artesanato e produções associadas ao turismo, palestras e diversas atividades culturais, os visitantes poderão conhecer um pouco da cultura de Ixtlahuacán De Los Membrillos, cidade mexicana reconhecida pela produção de marmelo.

Presença internacional

Foi esse fruto já bem conhecido pelo brasileiro, responsável pela boa e velha marmelada, que uniu uma cidade do interior de Minas Gerais com outra do interior de Jalisco, estado na Região Oeste do México. Além de produzirem o marmelo, ambas as cidades recebem anualmente festivais que homenageiam o fruto.

O município mineiro vai receber uma comitiva mexicana com o objetivo de promover a cooperação e trocas de conhecimento sobre o desenvolvimento e cultivo do marmelo. No primeiro dia de evento, vai acontecer um encontro por videochamada entre produtores e gestores de Delfim Moreira e Marmelópolis, município vizinho também referência na produção do fruto, e produtores do México.

No mesmo dia, a comitiva mexicana participará da cerimônia de abertura da Festa do Marmelo, trazendo parte da cultura do país para o interior de Minas. Com dança, música e até mesmo hino mexicano, Delfim Moreira pretende abraçar essa outra cidade produtora de marmelo.

Ainda neste ano, mais uma troca entre os municípios vai acontecer. Em agosto, a cidade do interior do estado vai representar o Brasil como Município Convidado de Honra do IX Festival Internacional do Marmelo, no México.

Na memória do município

“A festa, além de promover a tradição, valoriza a cadeia produtiva e resgata as memórias da cidade”, conta Edmeia Alkmin, membro da comissão organizadora do evento. O marmelo e a marmelada, afinal, já foram os grandes responsáveis por movimentar a economia da região.

A sopa de marmelo foi o que deu origem ao festival em 2015 Ana Beraldo/ Divulgação

O sabor ácido da fruta faz com que seja pouco consumida em sua forma natural, mas preparos como a sopa de marmelo ou a clássica marmelada conquistaram o Sul de Minas. A popularidade do doce à base de marmelo chegou inclusive a atingir boa parte do país, mas já há algum tempo, pouco se fala da marmelada. A verdade é que as indústrias que fabricavam o doce fecharam. A fábrica da Cica, antiga produtora de marmelada, em Delfim Moreira deu espaço à Prefeitura da cidade, que ocupa hoje esse prédio.

Com o objetivo de, justamente, revisitar e valorizar esse produto e sua matéria prima, que tanto fizeram para a cidade e para a região, foi desenvolvido o festival. “A gente tem uma linha de tradição e inovação”, conta Edmeia, ressaltando que técnicas antigas e novas possibilidades de pratos que utilizam o marmelo serão acolhidos e divulgados pelo evento.



