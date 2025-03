Últimos dias para se inscrever em novos cursos gratuitos de gastronomia

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

É inegável que o povo mineiro é muito reconhecido pela riqueza gastronômica e culinária típica. O título de Cidade Criativa da Gastronomia concedido pela Unesco e recebido por Belo Horizonte coroa esse passado e essa história identitária ligada à culinária.

Isso é justamente um dos pilares e motivações do projeto Trilhas da Gastronomia, oferecido pelo Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o Cresan Mercado da Lagoinha.

“Uma cidade criativa da gastronomia necessita de pessoas qualificadas tecnicamente do ponto de vista do fazer culinário, fazer gastronômico”, comenta Leonardo Tolentino, coordenador de Qualificação Profissional e Trilhas Formativas/Cresan Mercado da Lagoinha.

Além disso, o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade social, dando a possibilidade delas se inserirem no mercado de trabalho ou mesmo empreenderem, também é um dos lemas desse projeto. “O maior número de vagas deste projeto é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social”, afirma Tolentino.

Neste momento, dois cursos estão com inscrições abertas, mas somente até o dia 30 deste mês. Uma das opções para os interessados é o curso de Panificação Caseira, da Trilha da Panificação, enquanto a outra já é parte da Trilha de Confeitaria, o curso de Tortas Doces. Cada um deles possui 20 vagas, sendo oito delas para ampla concorrência. Ambos os cursos iniciam no dia 15 de abril e os resultados da classificação serão divulgados no início do mesmo mês, no dia 2 de abril.

Para quem não conseguir se inscrever desta vez, Leonardo sugere que fique atento às novas oportunidades. Outros três cursos serão ofertados com inscrições no mês de junho. No site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), é possível conferir mais detalhes, indicações e o regulamento de todo o processo de seleção e dos cursos em si.



Poder do saber

Uma opção de capacitação completamente gratuita oferece de forma democrática a possibilidade de adquirir conhecimento, técnica, aprendizado e, para muitas pessoas, uma chance de prosperar. “A gente não pode perder de vista que no caso dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social, faz-se necessário que a gente ofereça condições de possibilidades para que elas saiam dessa situação”, afirma o coordenador.

Leonardo conta ainda que a chance de ganhar uma renda extra e a condição de acessar produtos e serviços inclusive essenciais pode ser um dos resultados das trilhas. “ A gente trata de comida, e comer é um ato político”, completa o coordenador.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice