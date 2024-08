Neste fim de semana, Belo Horizonte será palco de duas celebrações internacionais: a Fiesta Argentina, que traz o melhor da cultura e gastronomia do país para a capital mineira, e a Festa Alemã, que promete promover as tradições germânicas, com destaque para pratos típicos, cervejas artesanais e apresentações culturais.

No sábado (31/8), a partir de meio-dia, a praça Quatro Elementos, no bairro Jardim Canadá, recebe a primeira festa alemã com a experiência completa de comidas típicas, danças tradicionais e música ao vivo. Por ser um país referência em cervejas artesanais, a bebida será servida pelas cervejarias Krug Bier, Slod, Albanos, Verace, HB, Stadt Jever, Laüt e Kud, que oferecerão uma seleção variada de chopes pilsen.

O cardápio do evento é composto pelas estações gastronômicas de batata frita, hambúrguer, espetinhos gourmet, joelho defumado, porqueta no varal, salsichão alemão, tropeiro bavário, charcutaria, donuts, sanduíche de pastrami, de cogumelo, de salmão, Sanduíche Coppa e Pancetta.





Ambas as festas prometem reunir famílias e amigos em um dia repleto de imersão Tulio Barros/Divulgação

Atrações típicas e desafios, como o desafio do chope, compõem o evento além dos pockets shows: a programação musical destaca CA$H, que anima o público com o melhor do rock clássico, enquanto o Lurex traz um cover da icônica banda Queen. Para valorizar a cultura germânica, a banda Alemão Cascudo, conhecida por sua música típica alemã, fará uma apresentação e a Dança Folclórica Schmetterling, enriquecendo a experiência cultural dos visitantes. A banda Big Ones fará um tributo às bandas Aerosmith e Bon Jovi e, ao final do evento, a banda Harley Queen subirá ao palco.





Já no domingo (1/9), a 4ª edição da Fiesta Argentina toma conta da Praça Arnaldo Jansen (ao lado do Colégio Arnaldo), no bairro Funcionários, das 10h às 18h. Essa edição homenageia a relação Minas/Patagônia, ressaltando as semelhanças que a comida mineira tem com a dessa região. “Na Argentina, temos uma cultura basicamente espanhola e italiana, então vamos fazer uma paella com frutos do mar, que se consome muito no sul do país, por causa dos mariscos”, conta Gustavo Roman, um dos organizadores do evento e expositor da Pizza Sur.





O cardápio contém itens como empanadas argentinas com diversos recheios, incluindo os clássicos de carne e os outros com queijos mineiros: os sabores são linguiça e queijo minas, gorgonzola e alho poró, lombo assado com cebola caramelizada e a clássica de frango com catupiry.





“Vamos ter linguiça de Minas grelhadas no pão, que na Argentina se chama choripán (o chorizo é a linguiça de sangue)”, revela Gustavo. O evento terá duas estações de choripán com chimichurri, um molho tradicional da Argentina para as carnes. Serão três estações de carne com a típica parrilla argentina: uma delas com o costelão, bife de chorizo, contra-filé, “ojo de bife” (que seria o entrecôte ou filé de costela no Brasil), a linguiça de sangue (que se chama morcela) e alguns legumes grelhados.





O evento também terá pizzas com alguns recheios mineiros e da Patagônia, como a de linguiça e a clássica marguerita com pesto. Além disso, uma estação de carne seca com mandioca e uma de pão de queijo recheado com queijo minas estará presente.





O evento terá apresentações de tango, números folclóricos e latinidades BHCult/Divulgação

Gustavo compartilha: “Vamos ter uma sorveteria universal com um famoso sorvete de doce de leite, muito típico da Argentina, e três estações com alfajores argentinos cobertos com chocolate e muitas variedades de recheios, alguns com doce daqui da região”.





Pensando nas bebidas, a Fiesta conta com estações de cerveja artesanal mineira, da Krug Bier. Nas de vinho, alguns são da Argentina e outros mineiros. Serão servidos dois drinques clássicos com gins mineiros, a caipivodka e a gin tônica, e duas bebidas típicas da Argentina, a Gancia, uma bebida fermentada de licor caseiro com ervas que se mistura com limão e água com gás, e fernet branca, que leva suco ou refrigerante.





Além dos comes e bebes, o evento não seria completo sem a tradicional música e dança do país: haverá apresentações de tango, números folclóricos e latinidades. Não se preocupe com o seu amigo de quatro patas, pois os dois eventos são pet-friendly e a Festa Alemã conta com um Espaço Kids e monitores, para garantir a diversão das crianças e a tranquilidade dos pais.







SERVIÇO

Festa Alemã

Praça Quatro Elementos – Jardim Canadá, Nova Lima

31 de agosto, sábado, 12h às 22h

@festaalemabeaga

Informações e Reservas: (31) 9 9079-3549

Ingressos: www.festaalemabeaga.com.br





Fiesta Argentina

1º de setembro, domingo, 10h às 18h

Praça Arnaldo Jansen (ao lado do Colégio Arnaldo) - Funcionários

Ingressos gratuitos, disponíveis no Sympla





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos