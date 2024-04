Ricardo Fonseca de Siqueira, mestre cervejeiro, criou a cervejaria, Cão de Rua - Cerveja Solidária, em 2017, e usa seus rótulos para divulgar as ONGs e protetores individuais em BH. Parte do arrecadado volta para a produção, custos contábeis e parte é doada a causa animal

Os animais são seres vivos e têm direitos que o ser humano não deve violar. Esta premissa é a base dos defensores desta causa. E quando este ativismo é nutrido com uma paixão profissional, a cerveja, todos ganham.

Foi o nicho encontrado por Ricardo Fonseca de Siqueira, mestre cervejeiro, fundador da Cão de Rua - Cerveja Solidária, em 2017, que usa seus rótulos para divulgar ONG's e protetores individuais em Belo Horizonte, com parte do lucro arrecadado voltando para a produção e custos contábeis e parte doada a causa animal.

Ricardo Fonseca de Siqueira conta que, depois de anos atuando na causa animal, presenciou e conheçou toda a dificuldade que envolve o tema: "Então, para arrecadar fundos tive esta ideia inovadora, unir duas paixões nacionais: cerveja e nossos tão amados pets. Sou biólogo e mestre cervejeiro formado pelo Instituto da Cerveja Brasil e TUM – Technische Universitat Munchen – Weihenstephan" e assim ele apresentou uma novidade para o mercado de bebidas.

O mestre cervejeiro enfatiza que "não sou uma cervejaria, muito menos uma cerveja, sou o somatório de pessoas que vêem na cerveja especial uma forma de construirmos um mundo melhor para os animais em situação de abandono e seus tutores que dedicam suas vidas a salvá-los dos males das ruas. Meu principal objetivo é alcançar mais doadores para a causa animal por meio da cervejaria, criando uma grande corrente pelos animais e seus protetores".

BR PALE ALE: medalha de prata no primeiro concurso do Terroir Brasil Ricardo Fonseca/Divulgação

Ricardo destaca que são mais de 40 ONGs e protetores individuais acolhidos nos últimos anos de campanha, sem financiamento, com recursos próprios: "Acredito na construção de um mundo melhor para todos os seres vivos, com uma sociedade mais participativa, cooperativa, solidária e sustentável".

Unir o prazer da cerveja com a causa animal

Cão de Rua - Cerveja Solidária: o investimento e doação são variáveis para ONG's e protetores. Não existe um critério para seleção, apenas o amor com que as pessoas acolhem os animais como dedicam suas vidas para a causa Ricardo Fonseca/Divulgação

Ricardo revela que sua missão é unir o prazer da cerveja especial com a causa animal, "trazendo afeto e acolhimento aos amigos dessa causa tão negligenciada".

Ele explica que a Cão de Rua é uma cervejaria do método cigano, ou seja, sem fábrica própria: "Uso a estrutura fabril disposta neste plano de negócio para produzir as receitas criadas, específicas, para a minha cervejaria, seguindo os padrões de qualidade. E sempre desenvolvendo receitas únicas e exclusivas, atendendo o mercado 'hypado' de cervejas especiais, fidelizando assim os melhores admiradores de cervejas artesanais do mercado".

DARK ALE CECÍLIA, um dos rótulos da Cão de Rua Ricardo Fonseca/Divulgação

Receitas inéditas das cervejas

Ricardo explica o projeto da Cão de Rua não repete receitas: "A cada leva são sempre estilos diferentes e isso fideliza os admiradores curiosos por cervejas diferentes. A cada mês faço entre dois, três estilos que levam o nome de alguma ONG ou protetor independente de BH". As receitas das cervejas, claro, são segredos do criador, que sempre escolhe ingredientes diferentes, tendo como base malte lúpulo, água e levedura.

O mestre cervejeiro conta que desde sempre foi ligado aos animais, "desde um tardigrado a uma baleia azul, tenho admiração profunda pelo modo singular de vida de cada ser vivo no planeta. Meu primeiro pet foi a Lilica, que conviveu comigo por 17 anos e este foram inesquecíveis. Já acolhi muitos animais em situação de rua, em torno de 70 resgates, entre cães, gatos e até cavalos. Hoje, dedico meu tempo para ajudar quem os acolhe com tanto esforço e dedicação".

O mestre cervejeiro Ricardo Fonseca de Siqueira com Nazaré, a dog de 9 anos símbola da Cão de Rua - Cerveja Solirária Ricardo Fonseca/Divulgação

A Cão de Rua tem como símbolo do projeto a Nazaré, cadela de 9 anos de Ricardo: "Tanto a Lilica quanto a Nazaré são SRD (sem raça definida). E a Nazaré é o símbolo da cervejaria porque foi resgatada em péssimas condições, ficou em coma por dois dias devido a cinomose e sobreviveu, lutou".

E quanto ao valor repassado para os protetores de animais, Ricardo informa: "O investimento e doação são variáveis. Não existe um critério para seleção, apenas o amor com que as pessoas acolhem estes seres tão especiais do abando e como dedicam suas vidas para isso".

Ricardo lembra que o Cão de Rua é um projeto de acolhimento de ONGs e protetores individuais, ele não faz resgate e não tem como acolher como lar temporário: "A ideia base é mostrar ao público a importância da causa animal e como ele pode passar a ajudar algum protetor do seu bairro, porque sempre tem algum precisando de auxilio e o mínimo que você tem será muito para essas pessoas".

Como degustar a cerveja e doar para a causa animal

Ricardo conta que, doando entre R$25 e R$ 35 (depende do estilo da cerveja, via pix) ou 3kg de ração para gato ou cão, o cliente recebe como retribuição a cerveja, caso seja sua vontade: "Não faço reserva, à medida que recebo, já repasso as doações para cada ONG e protetor acolhido. Antes de doar, consulte disponibilidade. E tenha sempre em mente que está fazendo uma doação para ajudar quem acolhe animais abandonados, não existe relação comercial/compra. E a cerveja é apenas uma retribuição por seu ato de doar", explica o mestre cervejeiro e biólogo.

A retirada da cerveja ocorre, preferencialmente, no Bairro Santa Cruz, próximo ao Minas Shopping. Ou em algum evento do qual Ricardo participa com a Cão de Rua. Para saber o local é preciso acompanhar os stories e feed da conta do Instagram.