Melhor colocado do Brasil, A Casa do Porco, de Jefferson e Janaina Rueda, ficou em quarto lugar

O Brasil sediou pela primeira vez a premiação do 50 Best Restaurants América Latina. Em cerimônia no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (28/11), oito restaurantes brasileiros ficaram entre os 50 melhores da região. Janaína Rueda foi o destaque da noite pelo Brasil: ganhou o prêmio de melhor chef mulher de 2023 e o seu restaurante, A Casa do Porco, em São Paulo, ficou em quarto lugar na lista, a melhor posição do país.



A cerimônia reuniu chefs de toda a América Latina nos salões do hotel Copacabana Palace. Era fácil identificar os que estavam no ranking, já que, como manda a tradição, eles usam um cachecol vermelho. Todos sabem que serão premiados, mas a posição na lista é surpresa.

No palco, são anunciadas as colocações de 50 a 1, em ordem decrescente, onde também ocorre a entrega de prêmios especiais: "one to watch" (restaurante em ascensão), melhor chef confeiteiro, melhor sommelier, melhor restaurante sustentável, "arte da hospitalidade", melhor chef mulher, restaurante que deu o maior salto na lista e "icon awards" (chef digno de reconhecimento individual).

Maido, de Lima, do Peru, foi eleito o melhor restaurante da América Latina Latin America's 50 Best Restaurants/Divulgação

A gastronomia de Lima, capital do Peru, continua a ser destaque na cena latinoamericana. No ano passado, venceu o Central, que passou para o seleto grupo do "Best of Bests" e se tornou inelegível. Nesta edição, o primeiro lugar foi para o Maido, do chef Mitshuaru Tsumura, conhecido como Micha, que já havia vencido em 2019. Ele comemorou dizendo: "Não há nada mais gratificante do que ver um sorriso no rosto de quem vai ao restaurante", comentou reforçando que sua missão é fazer as pessoas felizes.

Sobre esse hegemonia do Peru, Micha analisou. "Há 20 anos, o Peru não conhecia a sua cozinha. O que aconteceu foi que começamos um trabalho em conjunto e isso começa a acontecer em outros países da América Latina. Há uma evolução nas cozinhas dos outros países e isso se nota na lista." O chef acredita na união para colocar cada vez mais a América Latina no mapa do mundo. Segundo ele, o nosso tesouro são os ingredientes, únicos.

Janaina Rueda subiu ao palco duas vezes e foi a única ganhadora a fazer um discurso (breve, como advertiu a mestre de cerimônia no início: "aqui gostamos de gastronomia, mas não de discursos longos"). Na primeira vez, recebeu o troféu de melhor chef mulher do ano. "Muito obrigada ao Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, por eu estar recebendo o prêmio no meu país. Viva o Brasil", disse. Depois, voltou a ganhar o troféu, ao lado de Jefferson Rueda, quando A Casa do Porco foi anunciado como o melhor restaurante do Brasil na lista. Essa é a mesma posição do ano passado.

No total, oito restaurantes brasileiros entraram no ranking, sendo cinco de São Paulo, dois do Rio de Janeiro e um de Curitiba.

Os chefs dos restaurantes que entram no ranking usam cachecol vermelho Latin America's 50 Best Restaurants/Divulgação

O Rio de Janeiro voltará a ser palco da premiação no ano que vem. Logo no início da cerimônia, o prefeito Eduardo Paes anunciou que a edição de 2024 também será na cidade.

Veja a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina



1. Maido (Lima - Peru) *melhor restaurante do Peru*

2. El Chato (Bogotá - Colômbia) *melhor restaurante da Colômbia*

3. Don Julio (Buenos Aires - Argentina) *melhor restaurante da Argentina*

4. A Casa do Porco (São Paulo - Brasil) *melhor restaurante do Brasil*

5. Fauna (Valle de Guadalupe - México) *melhor restaurante do México*

6. Maito (Cidade do Panamá - Panamá) *melhor restaurante do Panamá*

7. Kjolle(Lima - Peru)

8. Leo (Bogotá - Colômbia)

9. Boragó (Santiago - Chile) *melhor restaurante do Chile*

10. Mayta (Lima - Peru)

11. Nuema(Quito- Equador) *melhor restaurante do Equador*

12. Quintonil (Cidade do México - México)

13. Mérito (Lima - Peru)

14. Lasai (Rio de Janeiro - Brasil)

15. Pujol (Cidade do México - México)

16. Celele(Cartagena - Colômbia)

17. El Preferido de Palermo (Buenos Aires - Argentina)

18. Metzi (São Paulo - Brasil)

19. Villa Torel(Ensenada - México)

20. Oteque (Rio de Janeiro - Brasil)

21. Nelita (São Paulo - Brasil)

22. Evvai (São Paulo - Brasil)

23. Gustu (La Paz - Bolívia) *melhor restaurante da Bolívia*

24. Sublime (Cidade de Guatemala - Guatemala) *melhor restaurante da Guatemala*

25. Cantina del Tigre (Cidade do Panamá - Panamá)

26. Gran Dabbang (Buenos Aires - Argentina)

27. X.O. (Medellin - Colômbia)

28. Arca (Tulum - México)

29. Pangea (Monterrey - México)

30. Julia (Buenos Aires - Argentina)

31. Sud 777 (Cidade do México - México)

32. Michiguene(Buenos Aires - Argentina)

33. Osso (Lima - Peru)

34. Maní (São Paulo - Brasil)

35. Manu (Curitiba - Brasil)

36. Rosetta (Cidade do México - México)

37. Alcade (Guadalajara - México)

38. Alo’s (Buenos Aires - Argentina)

39. Mil (Moray - Peru)

40. Le Chique (Cancún - México)

41. Crizia (Buenos Aires - Argentina)

42. La Mar (Lima - Peru)

43. Niño Gordo (Buenos Aires - Argentina)

44. Humo Negro (Bogotá - Colômbia)

45. Parador La Huella (José Ignácio- Uruguai) *melhor restaurante do Uruguai*

46. Rafael (Lima - Peru)

47. Sikwa (San José - Costa Rica) *melhor restaurante da Costa Rica*

48. La Docena (Cidade do México - México)

49. Mercado 24 (Cidade de Guatemala - Guatemala)

50. Cosme (Lima - Peru)



Prêmios Especiais



- One to Watch: Cordero (Caracas - Venezuela)

- Melhor chef confeiteiro: Maribel Aldaco (Fauna - Valle de Guadalupe - México)

- Melhor sommelier: Florencia Rey (Maido - Lima - Peru)

- Restaurante sustentável: Manu (Curitiba - Brasil)

- Melhor chef mulher: Janaína Rueda (A Casa do Porco - São Paulo - Brasil)

- O maior salto da lista: Quintonil (Cidade do México - México)

- Icon awards: Dolli Irigoyen (Espacio Dolli - Buenos Aires - Argentina)