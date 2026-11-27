Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Tem início neste sábado (28/11) a primeira edição do festival Corpo em Cena. Voltado para profissionais da dança, o evento vai reunir nomes conhecidos da produção mineira – Jomar Mesquita, da Mimulus; Rodrigo Quik e Letícia Carneiro, da Quik; Marcelin do Passinho de BH, entre outros – para uma imersão. Serão oficinas (estas já com inscrições esgotadas) e um seminário sobre o mercado em Belo Horizonte.

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O evento será realizado neste e no próximo fim de semana (5 e 6/12), e também nesta terça (1/12), entre o Centro de Referência da Dança de BH, que fica no Teatro Marília, a Academia Wanda Bambirra, no Sion, e o DK Studio, no Belvedere.

“No imaginário popular, dança é clássico e contemporâneo. Tanto que danças sociais e urbanas ficam à margem. BH tem uma riqueza enorme de profissionais e todas as áreas”, comenta Regina Moura, coordenadora do Corpo em Cena. O festival também vai abranger estilos como vogue, hip hop, samba e o passinho. “Tivemos que abrir turmas extras por causa do sucesso. A aula de vogue, por exemplo, esgotou muito rápido.”

Como um evento de formação, o Corpo em Dança quer levar a discussão para o mercado. Na próxima terça, das 19h às 21h, no CRDança, o seminário “Dança também é negócio” pretende mostrar a atividade sob a perspectiva da economia criativa. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas via Instagram (@corpoem.cena).

Participam do encontro Carlos Júnior (DK Studio), Jacqueline de Castro (1,2 na Dança), Joana Braga Reis (Secretaria Municipal de Cultura de BH), Jussara Braga (Conselho Estadual de Cultura) e a própria Regina, que está à frente da Notom Produções Artísticas. “Nos últimos dez anos, como o foco da política cultural foi a descentralização, a dança perdeu espaço”, comenta ela.

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As aulas-espetáculo e o seminário que serão realizados agora fazem parte da primeira etapa do Corpo em Cena. Na última semana de abril de 2027, já que 29/4 é o Dia Internacional da Dança, serão apresentados espetáculos, em teatros e nas ruas. “A ideia é reunir as companhias e os coletivos, para que BH volte a ter uma programação intensa de dança profissional”, finaliza Regina.