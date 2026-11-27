Jornalista usa IA para anunciar a própria morte em vídeo
Após perder a voz na luta contra o câncer, comunicador usou inteligência artificial para deixar mensagem emocionante e agradecer o carinho do público
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O jornalista e escritor mexicano Humberto Padgett utilizou as redes sociais para divulgar um vídeo comunicando a própria morte. O comunicador morreu no último domingo (22/11), após lutar contra um câncer por mais de um ano.
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El reportero Humberto Padgett aprovechó la IA para despedirse tras perder la batalla contra el cáncer.— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 23, 2026
Descanse en paz, reportero. https://t.co/O9gJVIwiiR
Vía @CiroGomezL https://t.co/SKJzDX6F6E
A enfermidade teve início na língua do comunicador e avançou até atingir outros órgãos. Durante o avanço da condição clínica, a doença se espalhou para os pulmões e o fígado, agravando o estado de saúde de Padgett.
O avanço do quadro destruiu a boca e a região do pescoço, o que causou a perda da voz e da capacidade de se comunicar verbalmente. Diante dessa limitação física, o escritor recorreu aos recursos de inteligência artificial para produzir a mensagem e conseguir se despedir do público.
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No vídeo publicado, Padgett direcionou suas palavras à esposa, Mariel, e também aos seguidores, a quem chamava carinhosamente de "a turma". "Mesmo que seja assim, eu não queria ser eu a dar a notícia. A besta do câncer me derrotou", disse.
O profissional também relembrou o impacto direto na doença no corpo. “Primeiro, destruiu minha boca e meu pescoço, roubando a minha voz", lembrou.
Apesar das dificuldades enfrentadas durante o tratamento, o comunicador dedicou parte da gravação às pessoas que possam ter sido afetadas por seus atos.
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O jornalista também manifestou gratidão aos que estiveram ao seu lado e lhe ensinaram lições valiosas. "Agradeço àqueles que, quase sempre por mera circunstância, me mostraram o mundo e se tornaram meus professores", afirmou.
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"Vamos fazer uma viagem, pessoal, para nadar e voar entre as existências, porque esta foi realmente incrível", encerrou.