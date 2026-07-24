Câncer de Luis Roberto: narrador encerra tratamento e celebra vitória

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O narrador Luis Roberto anunciou em suas redes sociais o término do tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço. Afastado da cobertura da Copa do Mundo na TV Globo, ele se dedicou à recuperação após receber o diagnóstico.

Em um vídeo, ele detalhou o processo: "Terminei há pouco o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia". Aos 64 anos, o narrador recebeu apoio de diversos famosos e compartilhou etapas do tratamento com seus seguidores.

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A última partida narrada por Luis Roberto antes da pausa foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Santos, no dia 5 de abril, no Maracanã.

Ele também participou de uma campanha de conscientização sobre a doença, destacando que julho é o mês dedicado ao tema. Segundo o narrador, cerca de 80% dos casos são diagnosticados em estágio avançado.

O sintoma que serviu de alerta

Luis Roberto revelou que o sinal que o levou a procurar um médico foi um caroço no pescoço. Ele aproveitou a campanha para listar outros sinais que devem ser investigados por um especialista.

Os principais fatores de risco para este tipo de câncer incluem o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV. A doença pode atingir a boca, garganta, laringe e tireoide.

Fique atento a estes sintomas:

Feridas na boca que não cicatrizam;

Caroço no pescoço;

Rouquidão persistente;

Dor de garganta que não melhora;

Dificuldade para engolir. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.