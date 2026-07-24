Câncer de Luis Roberto: narrador encerra tratamento e celebra vitória
Aos 64 anos, o locutor compartilhou a conclusão de 33 sessões de radioterapia; a notícia gerou forte comoção entre colegas e fãs nas redes sociais
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O narrador Luis Roberto anunciou em suas redes sociais o término do tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço. Afastado da cobertura da Copa do Mundo na TV Globo, ele se dedicou à recuperação após receber o diagnóstico.
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Em um vídeo, ele detalhou o processo: "Terminei há pouco o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia". Aos 64 anos, o narrador recebeu apoio de diversos famosos e compartilhou etapas do tratamento com seus seguidores.
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A última partida narrada por Luis Roberto antes da pausa foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Santos, no dia 5 de abril, no Maracanã.
Ele também participou de uma campanha de conscientização sobre a doença, destacando que julho é o mês dedicado ao tema. Segundo o narrador, cerca de 80% dos casos são diagnosticados em estágio avançado.
O sintoma que serviu de alerta
Luis Roberto revelou que o sinal que o levou a procurar um médico foi um caroço no pescoço. Ele aproveitou a campanha para listar outros sinais que devem ser investigados por um especialista.
Os principais fatores de risco para este tipo de câncer incluem o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV. A doença pode atingir a boca, garganta, laringe e tireoide.
Fique atento a estes sintomas:
Feridas na boca que não cicatrizam;
Caroço no pescoço;
Dor de garganta que não melhora;
Dificuldade para engolir.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.