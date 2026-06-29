10 coisas que você precisa saber sobre os cânceres de cabeça e pescoço

Juntos, os cânceres de cabeça e pescoço são responsáveis por mais de 40 mil novos casos por ano no Brasil. Apesar dos avanços no tratamento, a maioria dos diagnósticos ainda ocorre em fases avançadas, reduzindo as chances de cura e aumentando o risco de sequelas funcionais.

Mais de 40 mil brasileiros deverão receber, neste ano, o diagnóstico de alguns dos principais cânceres de cabeça e pescoço. Embora os avanços da cirurgia, da radioterapia e dos tratamentos sistêmicos tenham ampliado as possibilidades terapêuticas, o diagnóstico tardio continua sendo um dos maiores desafios para especialistas e pacientes.

O que são?

Os cânceres de cabeça e pescoço incluem tumores que podem acometer a cavidade oral, a faringe, a laringe, as glândulas salivares, a cavidade nasal e os seios paranasais. Em comum, muitos deles compartilham fatores de risco importantes, como:

Tabagismo

Consumo excessivo de álcool

E, em alguns casos, infecção pelo papilomavírus humano (HPV)

Durante o Julho Verde, campanha nacional voltada à conscientização sobre essas doenças, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) reuniu dez informações que ajudam a compreender os principais fatores de risco, reconhecer os sinais de alerta e entender por que o diagnóstico precoce continua sendo a principal ferramenta para aumentar as chances de cura.

"O grande desafio dos cânceres de cabeça e pescoço é que muitos sintomas iniciais podem parecer problemas simples e acabam sendo negligenciados. Quando o paciente chega ao especialista, frequentemente a doença já está em estágio avançado. Por isso, informação e conscientização continuam sendo ferramentas fundamentais para mudar esse cenário", afirma Paulo Henrique Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).

1 – Câncer de cabeça e pescoço não é uma única doença

Muitas pessoas imaginam que o câncer de cabeça e pescoço seja uma doença única, mas o termo engloba um conjunto de tumores que podem surgir em diferentes estruturas anatômicas da região. Entre os locais mais frequentemente acometidos estão a:

Cavidade oral

Língua

Gengivas

Lábios

Orofaringe

Hipofaringe

Nasofaringe

Laringe

Glândulas salivares e da tireoide

Cavidade nasal

Seios paranasais

Apesar de muitos desses tumores compartilharem características biológicas semelhantes e terem origem no revestimento das mucosas, cada localização apresenta particularidades em relação aos sintomas, ao comportamento da doença, às estratégias terapêuticas e ao prognóstico.

Um câncer de língua, por exemplo, pode apresentar desafios muito diferentes daqueles observados em um tumor de laringe ou de glândula salivar. Conhecer essa diversidade é importante para entender que não existe um único câncer de cabeça e pescoço, mas sim um grupo de doenças que exige abordagens específicas para cada paciente.

2 – A maioria dos casos ainda é diagnosticada tardiamente

O diagnóstico tardio continua sendo um dos principais desafios dos cânceres de cabeça e pescoço. Um estudo nacional que analisou mais de 145 mil pacientes atendidos em hospitais brasileiros mostrou que cerca de 78% dos casos são descobertos quando a doença já atingiu estruturas vizinhas ou se espalhou para os linfonodos do pescoço.

Isso acontece porque muitos sintomas iniciais podem ser confundidos com problemas comuns do dia a dia, como aftas, rouquidão, inflamações na garganta, sinusites ou infecções respiratórias. Como consequência, muitas pessoas demoram a procurar avaliação especializada.

Quando o câncer é identificado mais tardiamente, os tratamentos costumam ser mais complexos e podem exigir a combinação de cirurgia, radioterapia e medicamentos. Além disso, aumentam os riscos de impactos sobre funções importantes, como fala, mastigação, deglutição e respiração. "Grande parte desses casos poderia ser diagnosticada mais cedo se a população conhecesse melhor os sinais de alerta.

Feridas persistentes na boca, rouquidão prolongada ou caroços no pescoço merecem investigação. Quanto mais cedo identificamos a doença, maiores tendem a ser as chances de cura e menores os impactos do tratamento sobre funções importantes como fala, mastigação e deglutição", afirma.

3 – Descobrir cedo aumenta significativamente as chances de sobrevivência

O impacto do diagnóstico precoce pode ser observado de forma objetiva nos dados de sobrevida. Informações do programa SEER, do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos (NCI), mostram que apenas 26% dos casos de câncer de cavidade oral e faringe são diagnosticados quando a doença ainda está restrita ao órgão de origem.

Quando isso acontece, a sobrevida relativa em cinco anos chega a aproximadamente 89%. Já nos casos em que o tumor se espalhou para os linfonodos regionais, a sobrevida cai para cerca de 70%. Quando há metástases à distância, esse índice diminui para aproximadamente 36%. Esses números ajudam a entender por que especialistas insistem tanto na importância de reconhecer os sinais precoces da doença e procurar avaliação médica rapidamente diante de alterações persistentes.

4 – Alguns sintomas merecem atenção imediata

Feridas na boca que não cicatrizam, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, rouquidão persistente, dificuldade para engolir, dor ao engolir, sensação de algo preso na garganta e caroços no pescoço estão entre os principais sinais de alerta.

Embora muitas dessas manifestações possam estar relacionadas a condições benignas, a persistência dos sintomas exige investigação. A recomendação dos especialistas é que alterações na região da cabeça e do pescoço que permaneçam por mais de duas semanas sejam avaliadas por um profissional de saúde.

Nos cânceres da cavidade oral, uma lesão semelhante a uma afta pode ser o primeiro sinal da doença. Já nos tumores da garganta e da laringe, a rouquidão persistente costuma ser um dos alertas mais importantes. No câncer de tireoide, por sua vez, é comum que o primeiro achado seja o surgimento de um nódulo na região anterior do pescoço, muitas vezes percebido pelo próprio paciente ou identificado durante exames de rotina.

5 – O câncer de laringe tem características próprias dentro desse grupo

Embora faça parte dos cânceres de cabeça e pescoço, o câncer de laringe apresenta características que o diferenciam de muitos outros tumores da região. Historicamente, está fortemente associado ao consumo de tabaco e bebidas alcoólicas e tem como principal sinal de alerta a rouquidão persistente.

Ao contrário de tumores localizados em áreas menos visíveis, os cânceres que acometem as cordas vocais costumam provocar alterações na voz logo nas fases iniciais da doença. Isso cria uma oportunidade importante para o diagnóstico precoce, desde que o paciente procure avaliação médica ao perceber mudanças persistentes.

"A rouquidão que dura mais de duas semanas merece investigação, especialmente em pessoas com histórico de tabagismo. Muitas vezes, esse é o primeiro sinal de um câncer de laringe ainda em fase inicial, quando as chances de cura são maiores e os tratamentos tendem a preservar melhor a função da voz", explica Paulo.

Além do controle da doença, o tratamento exige atenção especial à preservação da fala, da comunicação e da deglutição, aspectos diretamente relacionados à qualidade de vida dos pacientes.

6 – Tabaco e álcool continuam entre os principais fatores de risco

O tabagismo permanece como um dos fatores mais fortemente associados ao desenvolvimento de diversos cânceres de cabeça e pescoço. Cigarros convencionais, cigarros eletrônicos, dispositivos aquecidos, narguilés e outros produtos derivados do tabaco expõem o organismo a substâncias capazes de provocar alterações genéticas associadas ao surgimento do câncer.

O risco aumenta ainda mais quando o tabagismo está associado ao consumo de bebidas alcoólicas. Estudos mostram que essas duas exposições atuam de forma sinérgica, potencializando seus efeitos nocivos e aumentando significativamente o risco de desenvolvimento da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe quantidade segura para o consumo de tabaco ou de bebidas alcoólicas quando o assunto é prevenção do câncer.

"O risco não depende apenas da quantidade consumida, mas também do tempo de exposição. Além disso, quando tabaco e álcool estão associados, observamos um aumento importante do potencial carcinogênico", explica o especialista.

Embora o tabaco e o álcool continuem sendo os fatores de risco mais conhecidos, eles não explicam todos os casos. O crescimento dos tumores relacionados ao HPV tem mudado parte do perfil epidemiológico observado nas últimas décadas.

7 – HPV está associado a uma parcela crescente dos tumores de orofaringe

Nas últimas décadas, especialistas passaram a observar um crescimento dos cânceres de orofaringe relacionados ao HPV, especialmente ao subtipo HPV-16. A região da orofaringe inclui estruturas como as amígdalas e a base da língua.

Diferentemente dos tumores tradicionalmente associados ao tabaco e ao álcool, os cânceres relacionados ao HPV costumam surgir em pacientes mais jovens e muitos deles nunca fumaram. A transmissão ocorre principalmente por contato sexual, incluindo sexo oral.

Em diversos países, o aumento desses tumores tem modificado o perfil epidemiológico dos cânceres de cabeça e pescoço. Isso explica por que muitos pacientes diagnosticados atualmente não apresentam os fatores de risco clássicos observados nas gerações anteriores.

Uma das principais estratégias de prevenção é a vacinação contra o HPV. No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina é oferecida gratuitamente em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de grupos com condições específicas definidas pelo Ministério da Saúde.

"Hoje sabemos que existe uma diferença importante entre os tumores relacionados ao tabaco e aqueles associados ao HPV. São doenças que compartilham a mesma região anatômica, mas possuem características epidemiológicas e biológicas distintas. Por isso, ampliar a cobertura vacinal é uma medida importante para reduzir a ocorrência desses tumores nas próximas décadas", afirma Paulo.

8 – A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente no SUS

Embora seja mais conhecida por sua relação com a prevenção do câncer do colo do útero, a vacina contra o HPV também ajuda a reduzir o risco de outros tumores associados ao vírus, incluindo os cânceres de orofaringe, ânus, pênis, vulva e vagina.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece a vacinação em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. O imunizante também está disponível para pessoas vivendo com HIV, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, pacientes oncológicos e outros grupos contemplados pelo Programa Nacional de Imunizações.

Para os especialistas, aumentar a cobertura vacinal é uma das medidas de saúde pública com maior potencial para reduzir a incidência de cânceres relacionados ao HPV nas próximas décadas. "Quando falamos em vacinação contra o HPV, estamos falando de prevenção de câncer. É uma oportunidade de proteção que pode gerar benefícios para toda a vida", afirma Paulo.

9 – O tratamento evoluiu e hoje oferece mais possibilidades terapêuticas

A cirurgia continua sendo uma das principais modalidades de tratamento para muitos cânceres de cabeça e pescoço, especialmente quando a doença é identificada em fases iniciais. Dependendo das características do tumor, a radioterapia, a quimioterapia, as terapias-alvo e a imunoterapia também podem fazer parte da estratégia terapêutica.

Nos últimos anos, avanços tecnológicos permitiram procedimentos cirúrgicos mais precisos, técnicas reconstrutivas mais sofisticadas e tratamentos sistêmicos capazes de oferecer benefícios para grupos específicos de pacientes. Além de controlar a doença, os especialistas buscam preservar funções importantes relacionadas à fala, mastigação, deglutição e respiração, reduzindo o impacto do tratamento na vida cotidiana.

10 – Tratar o paciente com câncer envolve muito mais do que retirar o tumor

Os cânceres de cabeça e pescoço estão entre as doenças oncológicas que mais exigem atuação integrada de diferentes profissionais de saúde. Dependendo do caso, o cuidado pode envolver cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião oncológico, oncologista clínico, radioterapeuta, patologista, radiologista, dentista, estomatologista, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo e assistente social.

A atuação conjunta dessas especialidades é fundamental porque a doença e seus tratamentos podem afetar funções essenciais para a vida cotidiana, como falar, mastigar, engolir, respirar, ouvir e se relacionar socialmente.

Nesse contexto, o dentista desempenha um papel importante na prevenção e no manejo de complicações bucais relacionadas ao tratamento. Já o estomatologista, é um cirurgião-dentista especializado no diagnóstico das doenças da boca, frequentemente participa da identificação de lesões suspeitas e do diagnóstico precoce dos cânceres da cavidade oral.

O fonoaudiólogo auxilia na recuperação da voz e da deglutição, especialmente em pacientes tratados por tumores da laringe, faringe e cavidade oral. O nutricionista ajuda a manter o estado nutricional durante o tratamento, enquanto psicólogos e assistentes sociais contribuem para o enfrentamento dos impactos emocionais e sociais da doença.

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"O sucesso do tratamento não é medido apenas pela eliminação do câncer. Também precisamos preservar a funcionalidade, autonomia, autoestima e a qualidade de vida dos pacientes. Esse é um trabalho que depende da integração de diferentes especialidades."