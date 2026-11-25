Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Arnold Schwarzenegger expressou admiração pela dedicação de seu filho Joseph Baena ao fisiculturismo. Em entrevista ao programa "Entertainment Tonight", o ator de 79 anos elogiou a rotina de treinos, a disciplina alimentar e o empenho do jovem de 29 anos com a prática de poses e seu projeto culinário.

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Sete vezes campeão do Mr. Olympia e protagonista do filme "O Exterminador do Futuro”, Schwarzenegger também valorizou a atuação profissional do filho fora do esporte. Baena trabalha com venda de imóveis e aplica no setor os conhecimentos obtidos na faculdade de Administração de Empresas e Economia Internacional.

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O astro relembrou a orientação que transmitiu a Baena sobre o mercado de trabalho: não depender exclusivamente dos ganhos esportivos ou de patrocinadores. Schwarzenegger recomendou manter uma profissão estável financeiramente, a exemplo dos negócios imobiliários, e destacou o orgulho que sente por seus cinco filhos.

Estreia no fisiculturismo profissional

Joseph Baena competiu no último dia 7 de novembro na INBA PNBA Pro/Am World Cup, realizada em El Segundo, na Califórnia. O atleta alcançou o quinto lugar na divisão Classic Physique Open da Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA).

A disputa marcou a estreia de Baena como competidor profissional no fisiculturismo natural e representou seu terceiro campeonato na modalidade. Em vídeo publicado no Instagram, o esportista celebrou a colocação e pontuou a evolução física alcançada em relação à apresentação feita em abril.

Mesmo sem a presença de um treinador particular na etapa preparatória, Joseph destacou a ajuda recebida de sua rede de apoio e mencionou uma reflexão paterna constante: ninguém se constrói totalmente sozinho.

Parceria nos treinos e dinâmica familiar

Em entrevista concedida à revista "GQ" em abril, Joseph revelou que o interesse pelo esporte começou durante a faculdade, período em que ganhou do pai uma enciclopédia sobre a modalidade. Ele definiu o ator como o seu principal parceiro de academia.

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Joseph nasceu da relação de Schwarzenegger com Mildred Baena, que atuou durante anos na residência da família. O ator também é pai de Katherine, Christina, Patrick e Christopher, frutos de seu casamento com Maria Shriver.