Pai que inspira: exemplo em casa transforma futuro dos filhos

Apesar dos homens serem a maioria entre as pessoas que praticam regularmente atividade física no Brasil, muitos não mantêm uma rotina consistente de exercícios, especialmente após se tornarem pais. Fatores como falta de tempo, excesso de responsabilidades e abandono precoce dos treinos contribuem para este cenário.

Segundo o profissional de Educação Física Jauan Anselmo, especialista em fisiologia do exercício, esse comportamento impacta toda a dinâmica familiar. Para ele, o pai que cuida da própria saúde se torna uma referência para os filhos, mostrando que a qualidade de vida deve fazer parte da rotina.

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Anselmo afirma que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso, o que também se aplica aos hábitos de atividade física.

Influência comprovada pela ciência

A visão do especialista é apoiada por um estudo do "Journal of Physical Activity and Health". A pesquisa identificou que pais fisicamente ativos aumentam as chances de seus filhos desenvolverem hábitos saudáveis. Essa influência é considerada tão importante quanto a materna, principalmente entre meninos.

Os pesquisadores destacam que a prática de exercícios pelos pais deve ser vista como um fator de promoção da saúde para toda a família.

Com o alto grau de sedentarismo e obesidade entre crianças e adolescentes, o exemplo paterno de uma constância em praticar algum tipo de esporte ou outra atividade física é fundamental, porque influenciará o filho, positivamente, para o resto da vida.

Essa rotina saudável resultará em qualidade de vida, perda de peso, alimentação saudável.

Manter a constância é o maior desafio

Personal e professor de Educação Física, Jauan Anselmo Arquivo Pessoal

Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024 mostram que os homens representam 62% dos praticantes regulares de exercícios, enquanto as mulheres são 38%. A maior parte está na faixa etária de 36 a 45 anos, que engloba muitos pais brasileiros.

Contudo, a frequência nas academias nem sempre resulta em melhores resultados. Jauan Anselmo explica que é comum homens iniciarem treinos com objetivos estéticos, usarem cargas excessivas, dispensarem orientação profissional e abandonarem a prática por não verem resultados imediatos.

O especialista ressalta que muitos pais querem treinar, mas acreditam não terem tempo e colocam a saúde em segundo plano. Com o passar dos anos, isso leva à perda de condicionamento, ganho de peso ou ao desenvolvimento de doenças que poderiam ser evitadas.

Uma forma de superar essa barreira é adaptar o treinamento à realidade de cada um. O acompanhamento online, por exemplo, oferece flexibilidade de horários e prescrição individualizada.

Homens procuram menos a prevenção

Esse comportamento se reflete nos indicadores de saúde. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres no Brasil. A diferença está ligada à menor adesão ao autocuidado e à procura tardia por serviços de saúde.

Uma pesquisa de 2025 da "Revista Psicologia, Diversidade e Saúde" (RPDS) constatou que até mesmo homens que trabalham na área da saúde buscam atendimento apenas quando já têm alguma doença instalada.

Para Jauan Anselmo, o processo de mudança começa com a mentalidade. "Existe uma ideia equivocada de que cuidar de si é algo secundário ou até banal quando se tem filhos, sendo exatamente o contrário. O pai que preserva sua saúde aumenta suas chances de acompanhar o crescimento dos filhos com disposição e autonomia, estando presente, saudável e ativo durante muitos anos", conclui.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.