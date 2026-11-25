Bianca Andrade estaria vivendo novo romance com atriz da TV Globo
Aproximação entre as famosas começou nos bastidores da Dança dos Famosos e romance teria engatado durante a festa de aniversário da empresária
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A influenciadora digital Bianca Andrade estaria vivendo um novo romance com a atriz Giovana Cordeiro. A apuração sobre o relacionamento entre as duas personalidades foi divulgada pelo jornal "Extra".
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As duas artistas participaram da competição "Dança dos Famosos", atração exibida no programa "Domingão com Huck". A convivência profissional no elenco do quadro televisivo serviu de cenário para o contato entre as famosas.
Aproximação na festa de aniversário
Segundo as informações publicadas pelo jornal "Extra", a aproximação entre Bianca Andrade e Giovana Cordeiro teria ocorrido há cerca de um mês. O romance teria engatado na festa de aniversário da empresária.
O assunto ganhou repercussão após a influenciadora admitir que beijou uma pessoa do elenco da disputa de dança, gerando curiosidade sobre quem seria a colega.
Declarações no programa Blogueirinha Entrevista
O nome de Giovana Cordeiro veio à tona depois que Bianca Andrade confessou o episódio nos bastidores. A declaração ocorreu durante a participação da influenciadora no programa "Blogueirinha Entrevista".
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Na ocasião, Bianca contou ter beijado alguém da competição artística. A influenciadora foi perguntada se o beijo teria sido com participantes específicos da disputa:
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Bruna Griphao
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Ed Gama
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Léo Foguete
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Pedro Scooby
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Sem dizer o nome da pessoa com quem se envolveu, Bianca Andrade acabou deixando escapar que se tratava de uma mulher.