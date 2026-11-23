Dave Grohl, vocalista da banda Foo Fighters, protagonizou uma cena curiosa durante um show no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália, no início do mês. O vocalista repreendeu um espectador que tentou jogar uma bala Mentos em sua direção. A reação inicial deu lugar a uma brincadeira que provocou risadas e aplausos de cerca de 60 mil pessoas presentes na apresentação da turnê "Take Cover".

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A situação começou quando o fã, identificado como Thomas, aparentemente arremessou o pacote de balas no palco. O gesto não agradou ao cantor, já que o grupo mantém uma relação antiga com o produto desde a década de 1990.

Ao notar a atitude de Thomas, Dave Grohl alertou o rapaz. "Nem pense nisso. Estou falando, não seja esse cara. Quer saber? Vou tocar essa música e quero ver você dar conta de um pacote inteiro de Mentos enquanto a gente toca essa porra de música."

"Mantém a câmera focada nesse desgraçado. Beleza. Pronto? Espera aí. Se você conseguir terminar o pacote todo antes da gente acabar de tocar a música… eu viro uma cerveja com você”, prometeu,

Thomas ergueu o pacote para confirmar que aceitava a aposta. O rapaz cumpriu o desafio e comeu todo o pacote de balas durante a performance musical no estádio australiano. Diante do cumprimento da meta, Grohl honrou a palavra dada perante o público.

A equipe de segurança entregou uma cerveja Coors Light ao fã a pedido do vocalista. Thomas virou a bebida de uma vez sob incentivo de Grohl e aplausos dos 60 mil espectadores presentes no Accor Stadium.

Paródia de propagandas

Em 1996, o Foo Fighters lançou o clipe de "Big Me", paródia dos comerciais de Mentos gravada em Sydney em 1995. Na produção audiovisual, os integrantes da banda exibiam uma versão fictícia do doce, chamada "Footos", na qual o próprio Grohl aparecia segurando a embalagem.

Na época, era comum que os fãs jogassem balas no palco quando a banda tocava a música. Por causa disso, “Big me” ficou um bom tempo fora do repertório do grupo.

“Cada vez que tocávamos, começava a chover Mentos, que machucavam. Fizemos um show no Canadá e, no meio da música, alguém jogou um pacote e me acertou bem na cara. Eu estava tão chateado que disse: ‘Já se passaram dez anos desde aquele vídeo'”, contou em uma entrevista anos depois.

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Foo Fighters em BH

A banda liderada por Dave Grohl se apresenta na Arena MRV, na capital mineira, em 18 de fevereiro de 2027. Este será o retorno do grupo a Belo Horizonte após o show de 2015 na Esplanada do Mineirão.

As entradas para a apresentação estão disponíveis no site da Ticketmaster. Os ingressos custam a partir de R$ 224.

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