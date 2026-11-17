Duda Reis, de 25 anos, usou as redes sociais nesta última segunda-feira (16) para alertar sobre relacionamentos abusivos. A atriz utilizou a própria experiência como exemplo ao recordar a convivência difícil com o cantor Nego do Borel, de 34 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A artista começou a relação durante a adolescência e afirmou que hoje analisa o ocorrido com maturidade e distância, ressaltando a importância de proteger os limites pessoais.

"Amar alguém não significa abrir mão da sua privacidade. E essa é uma frase que eu gostaria que tivessem me dito quando eu era adolescente. E hoje isso vale para o que acontece dentro do seu celular. Vivi um relacionamento muito difícil quando era adolescente. Naquela época, não tinha a maturidade que tenho hoje, aos 25 anos, para entender o que estava acontecendo comigo. Consigo falar sobre isso de um lugar diferente, distante, maduro", explicou a influenciadora.

Sinais sutis no ambiente digital

Duda refletiu sobre o controle exercido no meio virtual e alertou que as primeiras atitudes controladoras costumam parecer inofensivas ou disfarçadas de afeto.

"Uma das coisas principais que aprendi é que nem sempre o controle começa de uma forma tão óbvia. Muitas vezes os primeiros sinais podem surgir dentro do ambiente digital, e geralmente parecem pequenos. Às vezes parece só ciúme, um cuidado, pedir sua localização, pedir sua senha, querer saber com quem você está falando e perguntar por que você não respondeu na hora e ficar bravo por isso. Ou ainda ler suas conversas e querer controlar quem você segue, o que você curte", detalhou a atriz.

A conscientização precoce impede que atitudes abusivas evoluam. A artista reforçou que resguardar conversas e momentos próprios não diminui o sentimento entre um casal.

"Reconhecer esses primeiros sinais logo no início faz muita diferença, porque o que pode começar sutil no digital pode escalar. Entendam uma coisa de uma vez por todas: privacidade não é falta de amor", pontuou.

Ela complementou que a convivência sadia dispensa vigilância constante: "você pode ter seus amigos, querer ter seus momentos, a sua privacidade e ainda assim ter o seu direito de dizer não. E hoje, numa outra perspectiva, entendo que confiança e um relacionamento saudável definitivamente não deveria precisar de fiscalização. Porque abuso não é amor, e reconhecer os sinais logo no começo também é uma forma de prevenção".

Histórico do antigo relacionamento

Duda Reis conviveu com Nego do Borel por três anos. O envolvimento iniciou em 2018 e o casal assumiu o namoro em 2019. Eles chegaram a celebrar o noivado, mas romperam em 2020 diante de rumores de traição e agressão.

Em 2021, a influenciadora relatou publicamente episódios de violência doméstica sofridos durante a convivência com o músico, incluindo agressões físicas e psicológicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, Duda é casada com o cabeleireiro Du Nunes, união iniciada em 2022. Os dois são pais de Aurora, nascida em janeiro de 2025.