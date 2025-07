Duda Reis revela cirurgias plásticas após maternidade: “Recuperei meu corpo e minha autoestima”

Duda Reis, de 24 anos, contou aos seguidores que se submeteu a procedimentos estéticos após o nascimento da primeira filha, Aurora, fruto do relacionamento com o empresário Du Nunes. A influenciadora explicou que, mesmo após perder os 27 quilos ganhos na gestação, ainda se sentia insegura com o corpo — especialmente com a flacidez nos seios.

A influenciadora passou por uma mastopexia — cirurgia de correção e elevação das mamas — e também colocou próteses de silicone de 220 ml. “Foi dividido: 80% por baixo do músculo e 20% por cima”, detalhou. Aproveitando a ida ao centro cirúrgico, Duda também optou por remover pequenas gorduras localizadas nas costas e nos flancos.

Como está sendo o pós-operatório?

Os procedimentos foram realizados há uma semana e, segundo Duda, nesta segunda os drenos foram retirados. Em tom leve e animado, ela afirmou estar muito satisfeita com os resultados até o momento. “Estou super feliz! Era algo que me incomodava muito, e agora me sinto mais confiante”, compartilhou.

Segundo a influenciadora, ela contou com uma rede de apoio essencial para cuidar de Aurora durante sua recuperação. Inclusive, a própria pediatra da bebê a incentivou a fazer a cirurgia neste momento. “Ela me disse: ‘Faz agora, porque mais pra frente ela vai demandar muito mais fisicamente de você’”, contou Duda.

Ela está incentivando outras mães a fazerem o mesmo?

Duda deixou claro que a decisão foi pessoal e que cada mulher deve encontrar o que funciona para si. “Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, mas eu precisei. Cuidei da alimentação, voltei pra academia… tudo isso foi sobre saúde e bem-estar também”, explicou.

