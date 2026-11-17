Barbie: O Quebra-Nozes celebra 25 anos com relançamento e edição especial de luxo
Mattel aposta em nostalgia com nova linha de bonecas; parceria com a bailarina Debbie Allen marca o retorno da animação que deu origem à franquia
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Em 2001, o filme "Barbie: O Quebra-Nozes" chegou ao público como a primeira animação da boneca. Vinte e cinco anos após a estreia, a Mattel lançou uma nova versão especial da obra com a bailarina e coreógrafa Debbie Allen, além de uma linha comemorativa de brinquedos.
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Para a campanha na Itália, a marca escolheu Virna Toppi, primeira bailarina do Teatro alla Scala. A parceria viabiliza o financiamento de uma bolsa de estudos destinada a um estudante da Accademia Teatro alla Scala.
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A bailarina visitou alunas da escola milanesa Cavalleri Spazio Danza. Toppi notou nas jovens a mesma paixão pelo palco, embora a atual geração enfrente uma quantidade maior de estímulos e pressões cotidianas.
Desafios e lições nos palcos
A artista declarou que a visão infantil sobre a dança ignora as renúncias exigidas na rotina. Mesmo em momentos difíceis, a profissional encontra forças na certeza de que não se sentiria bem longe dos palcos.
Toppi afirmou que o conceito de princesa mudou: não depende de resgate externo. Para a bailarina, as pessoas devem ter liberdade para escolher caminhos próprios, assumir erros e reencontrar sozinhas a força para continuar.
Na visão da bailarina, o balé clássico precisa valorizar o corpo sem cobranças excessivas de perfeição. O corpo representa um instrumento de trabalho e identidade, o que exige escuta, conhecimento e cuidado em vez de conflito.
O apoio financeiro tem papel decisivo nessa trajetória, segundo Toppi. A dançarina explicou que o talento isolado nem sempre supera as barreiras econômicas, tornando as bolsas de estudo essenciais para abrir portas aos jovens.
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Ao avaliar o impacto das redes sociais, a profissional recomendou que os estudantes evitem comparações com padrões irreais. Para Toppi, a verdadeira força reside na capacidade de levantar após tropeços, inclusive quando ninguém está olhando.