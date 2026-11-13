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Avril Lavigne retorna às redes com anúncio de nascimento de filha; veja fotos

Após longo período de ausência, estrela pop volta ao Instagram para compartilhar a novidade; publicação evitou expor detalhes pessoais da criança

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
13/11/2026 17:28 - atualizado em 13/11/2026 17:34

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Avril Lavigne retorna às redes com anúncio de nascimento de filha; veja fotos
Cantora Avril Lavigne, que anunciou o nascimento da filha em uma rara postagem em rede social crédito: Reprodução/Instagram @avrillavigne

A cantora canadense Avril Lavigne anunciou, por meio de uma postagem em seu Instagram nesta sexta-feira (13/11), o nascimento de sua filha. A publicação é a primeira feita pela artista em mais de um ano.

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As fotos compartilhadas por Avril não mostram o rosto do bebê e nem revelam a identidade do pai. Na legenda, a cantora apenas escreveu: “nossa pequena princesa chegou".

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Os comentários da publicação no Instagram foram desabilitados, mas fãs reagiram ao anúncio em outras plataformas. “Meu Deus, tô me sentindo como se tivesse nascido uma sobrinha minha” comentou um usuário no X. Outros demonstraram surpresa quanto à reaparição da artista: “Não é à toa que ela sumiu por um ano, caramba! A Avril agora é mãe.”

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Avril tem 42 anos, já foi casada duas vezes e seu último relacionamento, com o rapper Tyga, terminou em 2023. A última aparição pública documentada da cantora foi em abril de 2026, deixando o Chateau Marmont, em Los Angeles.

A artista é conhecida por hits pop-punk como “Complicated”, “Sk8ter boy” e “I’m with you”. Em entrevista para a MTV brasil em 2005, ela já havia expressado o desejo de ser mãe aos 40.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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