Especialistas em dermatologia explicam o segredo por trás da ‘juventude eterna’ de Avril Lavigne aos 42 anos

A cantora Avril Lavigne completou 42 anos neste domingo (27/9) e, mais uma vez, sua aparência jovial virou assunto nas redes sociais. Famosa pelos hits atemporais, a artista canadense parece não envelhecer, o que alimenta memes e até teorias conspiratórias infundadas de que ela teria sido substituída por uma sósia – boato que circula na internet sem qualquer evidência.

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Dona de uma pele firme e iluminada, a "fonte da juventude" de Avril Lavigne, no entanto, pode ser explicada por uma combinação de fatores genéticos, bons hábitos e tecnologia estética. Embora a cantora não tenha confirmado publicamente sua rotina de cuidados completa, especialistas em dermatologia podem analisar possíveis fatores que contribuem para a preservação da pele. Uma rotina de cuidados bem estruturada é capaz de garantir resultados impressionantes e preservar a aparência por mais tempo.

Com base em uma análise de imagens públicas, o dermatologista Victor Bechara, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), aponta que o estilo de vida é o ponto de partida. "É bem provável que ela tenha uma alimentação saudável, rica em antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, naturais com poucos processamento", indica.

Além de uma dieta balanceada, a chave está em combater os efeitos naturais do tempo. "Em relação aos procedimentos estéticos, a gente sabe que a perda de colágeno acontece a partir dos 25 anos de idade, 1% ao ano, e isso independe de cuidados. A perda é muito maior se a paciente não se cuida, não tem alimentação adequada", analisa o especialista.

Procedimentos para estimular o colágeno

Para compensar essa perda e manter a firmeza da pele, existem tratamentos específicos que podem fazer parte da rotina da cantora. A tecnologia e a ciência oferecem diversas opções que atuam diretamente na produção de colágeno, a proteína que dá sustentação à pele.

"É bem capaz dela ter feito procedimentos para a preservação do estímulo de colágeno, como bioestimuladores como Sculptra e Radiesse, entre outros disponíveis no mercado, máquinas de ultrassom microfocado e alguns tipos de lasers para melhora da textura da pele", destaca Victor.

Ácido hialurônico pode ser outro aliado

Outro recurso importante para manter os contornos faciais definidos é o preenchimento. A técnica ajuda a repor o volume perdido com o passar dos anos, mantendo a harmonia do rosto sem a necessidade de intervenções mais invasivas.

O dermatologista aponta que o ativo pode estar na lista de queridinhos de Avril Lavigne. "Provavelmente ela fez preenchimento com ácido hialurônico para manter o formato do rosto, e também algumas angulações do rosto dela foram mudadas com o tempo, certamente por interferência dos preenchedores", opina.

A própria cantora já revelou publicamente que evita exposição solar, um dos principais fatores do envelhecimento precoce. Além desse hábito, nada substitui os cuidados diários. Uma rotina de skincare consistente é fundamental para proteger a pele das agressões externas e potencializar os resultados dos tratamentos. "A Avril deve ter uma rotina de pele de retirar maquiagem; aplicação de antioxidantes e proteção solar rigorosa, visto que tem pele clara", conclui o especialista.

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