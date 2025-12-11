Celebridades e TV
‘Insubstituível’: Avril Lavigne revisita memórias em turnê com Simple Plan
Avril Ramona Lavigne cresceu em Napanee, uma cidade interiorana, e desde pequena, cantava em corais da igreja. Foi incentivada pela mãe após cantar "Jesus Loves Me" aos dois anos. Seu pai montou um estúdio no porão para apoiar seu talento. Foto: reprodução/instagram
O seu primeiro nome, aliás, foi escolhido em referência ao mês de abril no idioma francês. Aos 14 anos, Avril venceu um concurso de rádio e cantou com Shania Twain para 20 mil pessoas. Tal episódio, aliás, foi decisivo para sua carreira. Foto: reprodução/x
Teve uma estreia explosiva com o lançamento de "Let Go" (2002), seu primeiro álbum. Foram mais de 16 milhões de cópias vendidas e a apresentação de hits como "Complicated" e "Sk8er Boi". Trata-se, aliás, do álbum mais vendido do século 21 por um artista canadense. Foto: reprodução
Já o segundo foi intitulado "Under My Skin" (2004). Nele, a cantora trouxe uma sonoridade mais sombria e introspectiva. Foi o primeiro álgum a alcançar o topo da Billboard 200 e vendeu 10 milhões de cópias. Foto: reprodução
Com uma pegada mais pop, o álbum "The Best Damn Thing" (2007) trouxe o hit "Girlfriend", que foi o primeiro single de Avril a alcançar o topo da Billboard Hot 100. Foto: reprodução
Seus dois álbuns seguintes, "Goodbye Lullaby" (2011) e "Avril Lavigne" (2013), consolidaram seu sucesso contínuo, conquistando certificações de ouro em países como Canadá e Estados Unidos, além de manterem a cantora no topo das paradas internacionais com faixas que equilibram vulnerabilidade e atitude. Foto: reprodução
Avril Lavigne, contudo, viveu uma das fases mais difíceis de sua vida — física, emocional e profissionalmente — quando travou luta contra a doença de Lyme. Em 2014, ela começou a sentir sintomas como fadiga extrema, dores musculares, febre e confusão mental. Foto: reprodução/x
Inicialmente, os médicos não conseguiam identificar o problema, o que a deixou frustrada e emocionalmente abalada. Ela chegou a ficar meses de cama, sem conseguir realizar tarefas simples como tomar banho ou sair do quarto.Durante esse período, Avril relatou que se sentia incompreendida. Muitos achavam que ela estava deprimida ou exagerando. Foi nesse contexto que nasceu o álbum "Head Above Water" (2019), um testemunho de superação e fé inspirado em sua luta pela cura. Foto: reprodução
A faixa-título deste álbum foi escrita em um dos momentos mais críticos da doença, quando Avril pensava que poderia morrer. Ela descreve esse processo como salvador, dizendo que escrever e produzir o álbum foi uma forma de se manter viva e compartilhar sua dor com o mundo. Foto:
A Fundação Avril Lavigne, criada em 2010, passou a prestar apoio a pessoas afetadas pela doença de Lyme e outras condições graves. E a cantora usou sua visibilidade para educar o público, arrecadar fundos e incentivar pesquisas médicas. Parte da renda da turnê "Head Above Water" foi destinada a essa causa. Foto: reprodução de video
Com o álbum "Love Sux" (2022), Avril retornou com força às raízes do pop punk, trazendo letras afiadas e energia adolescente. O projeto foi aclamado por fãs e crítica como um verdadeiro revival da sua essência. Ela provou que, mesmo após duas décadas de carreira, nunca perdeu sua essência. Foto: reprodução/x
Entre prêmios na carreira, a cantora ganhou o Juno Awards dez vezes e foi indicada em oito ocasiões ao Grammy, incluindo como Melhor Artista Revelação. Também recebeu indicações ao American Music Awards, Brit Awards e MTV Video Music Awards. Ao longo da carreira, acumula 221 prêmios e 301 indicações internacionais. Foto: reprodução/x
Com mais de 40 milhões de álbuns e 30 milhões de singles vendidos ao redor do mundo, Avril Lavigne se consagra como a quarta artista feminina canadense mais bem-sucedida da história. Foto: reprodução/x
Seus três primeiros álbuns venderam mais de 1 milhão de cópias cada no Japão, onde ela tem uma base de fãs fiel e apaixonada. A cantora se tornou uma das artistas ocidentais mais queridas no país, influenciando moda, música e cultura pop local. Foto: reprodução/x
Quando o assunto é moda, Avril não deixa a desejar. Afinal, expressa sua personalidade com a marca de roupas, Abbey Dawn, com estilo punk e irreverente. Também lançou linha de perfumes que traduzem sua essência rebelde e feminina, o que serviu para reforçar sua influência além da música. Foto: reprodução
A cantora também mostrou sua versatilidade artística ao explorar o cinema. Ela dublou a personagem Heather na animação “Over the Hedge” e atuou no drama “Fast Food Nation”. Tais participações revelam seu talento além da música, ampliando sua presença no entretenimento. Foto: reprodução de video
Avril conquistou uma nova geração de fãs com músicas viralizadas no TikTok e influência em artistas como Olivia Rodrigo e Billie Eilish. Estima-se, aliás, que a sua fortuna esteja entre 50 a 70 milhões de dólares. Foto: reprodução/instagram
Em 31 de agosto de 2022, Avril Lavigne foi eternizada na Calçada da Fama de Hollywood, celebrando duas décadas de uma carreira marcante e influente. A homenagem reconhece seu impacto duradouro na música e na cultura pop mundial. Foto: reprodução/instagram
Na vida pessoal, foi casada com Deryck Whibley (Sum 41) e Chad Kroeger (Nickelback), ambos músicos influentes. Esses relacionamentos inspiraram composições mais emotivas em seus álbuns. A cantora sempre transformou experiências pessoais em arte, mantendo sua autenticidade como marca registrada. Foto: reprodução
Avril foi alvo de uma teoria da conspiração que afirmava que ela havia sido substituída por uma sósia. Em 2024, ela comentou pela primeira vez sobre o assunto, negando os rumores com bom humor e tratando o assunto como uma curiosidade absurda da internet. Foto: reprodução/instagram
Com seus olhos marcantes, cabelo colorido e roupas ousadas, a cantora de visual inconfundível se mantém como referência de moda alternativa e ainda hoje, segue influente. Em maio de 2025, lançou parceria com a banda Simple Plan, com a canção "Young E Dumb", revisitando memórias da juventude. Foto: reprodução/instagram
Avril Lavigne é mais que uma cantora: é um símbolo de liberdade, atitude e autenticidade. Com seu estilo único, influenciou gerações e artistas de diversos gêneros, do pop punk ao pop alternativo. A cada fã que se emociona ao cantar "I’m With You", a reafirmação que ela sempre será uma força inesquecível na música. Foto: reprodução de video
